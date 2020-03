Black-Wings-Krise: "Die Außendarstellung ist fürchterlich"

Bei der Vorstandssitzung der Black Wings am vergangenen Sonntag sind so richtig die Fetzen geflogen. Frei nach dem Motto „Alle gegen einen“. Nach einem Disput mit Klubchef Peter Freunschlag erklärten alle drei Vizepräsidenten - Karl Egger (KE KELIT), Peter Zauner (MOLIN) und Peter Matausch (CBC-X) in der Emotion ihren Rücktritt. Trotzdem sind sie unverändert Vorstandsmitglieder, denn so ein Statement hat nur dann Wirksamkeit, wenn es schriftlich untermauert ist. Das war nicht der Fall, weshalb das Trio mit Manager Christian Perthaler nichts unversucht lässt, den Scherbenhaufen wieder aufzuräumen.

Oberösterreichs Eishockeyklub soll wieder in ruhigere Gewässer geführt werden, Zusammenhalt steht - nicht nur in Zeiten der Corona-Epidemie - an oberster Stelle. Der EHC Liwest Linz ist sehr wohl zu retten. Ob das mit Freunschlag, dessen Sponsorbeitrag im überschaubaren Bereich angesiedelt ist, an Bord passieren wird, liegt an ihm. Der Bauunternehmer steht massiv unter Druck. Lehnt er die Statutenänderung ab - im Moment kann er wie ein Diktator operieren -, hat er mit ziemlicher Sicherheit ausgespielt. Die OÖN sprachen mit Senator Karl Egger.

OÖNachrichten: Herr Egger, im Moment hat man den Eindruck, dass die Republik Österreich in dieser nationalen Krise von einer Welle der Solidarität und Hilfsbereitschaft erfüllt wird. Schaut man sich die Black Wings an, entsteht ein ziemlich konträres Bild.

Karl Egger: Die Außendarstellung ist fürchterlich, die Fronten sind festgefahren. Im Verein gibt es Unstimmigkeiten, die es so schnell wie möglich zu beseitigen gilt. Es ist nicht haltbar, dass ein Verein von einem Menschen regiert wird. Das lassen wir auch gerade prüfen - über das Freiheitsgesetz und andere Quellen. Das, was hier abläuft, verträgt sich nicht mit unserem Recht. Aus unserer Sicht muss es zu einem schnellen Einlenken von Seiten des Präsidenten und zu einer Reparatur der Statuten kommen.

Was wäre, wenn Herr Freunschlag stur bliebe?

Dann müssen wir das über den offiziellen Weg regeln, sprich eine Vollversammlung einberufen und die Änderung der Statuten veranlassen. Das jetzige Konstrukt hält so definitiv nicht. Dass ein und dieselbe Person Obmann und Kassier ist, schließt sich aus. Die Regelung, dass die Stimme des Präsidenten doppelt zählt, er als Kassier eine dritte hat und sich bei drei Gegenstimmen der Vizepräsidenten über uns hinwegsetzen kann, weil bei Gleichstand die Präsidentenstimme entscheidet, ist untragbar. Das sind diktatorische Züge, das geht nicht.

Sollte Freunschlag einlenken, würden die drei Vizepräsidenten - auch als Sponsoren - an Bord bleiben?

Natürlich würden wir das - wie gehabt ehrenamtlich und unentgeltlich. Und wenn es sein sollte, würden wir auch zu dritt durchkommen und dann schauen, wie wir weiterverfahren. Es geht nicht um Einzelpersonen, der Verein steht über allem.

Die Forderung der Vizepräsidenten bezieht sich nicht nur auf eine Statutenänderung, sondern auch auf die Verlängerung der Zusammenarbeit mit Manager Christian Perthaler.

Selbstverständlich. Christian Perthaler hat die Zustimmung der Sponsoren und viele Fürsprecher bei den Fans. Seine Verdienste sind unbestritten, es kann schon sein, dass er auf der sportlichen Ebene jemanden dazubekommt - vielleicht im Scouting. Aber es muss einen geben, der auch in diesem Bereich das letzte Wort hat. Und da haben wir mit Perthaler die beste Flexibilität. So wie der LASK den Jürgen Werner hat, haben wir den Christian Perthaler.

Wie ist es um die Black Wings finanziell bestellt?

Der Verein ist schuldenfrei. Ich gehe davon aus, dass wir diese jäh zu Ende gegangene Saison ausgeglichen bilanzieren. Was die Zukunft bringen wird, kann ich in Corona-Zeiten nicht beurteilen. Haben Sponsoren noch die Möglichkeiten, nach der Krise zu investieren? Und wenn ja, wollen sie ihr Geld in einen teamorientierten Sport stecken? Sollte das so sein, sollten wir schnellstmöglich wieder als Team funktionieren. Denn wie ich schon sagte: Die Außendarstellung ist fürchterlich. So wie sich der Verein jetzt präsentiert, wird es nicht gehen. Wir haben Herrn Freunschlag gebeten, diese Missstände in Statuten alsbaldig zu erledigen. Denn wenn das nicht repariert wird, gibt es keine Gelder - weder von der öffentlichen Hand noch von privaten Sponsoren.

Artikel von Alexander Zambarloukos Redakteur Sport a.zambarloukos@nachrichten.at