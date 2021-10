Auch wenn Eishockey-Liga-Schlusslicht Steinbach Black Wings mit dem 3:4 nach Verlängerung gegen Bozen die 5. Niederlage im 5. Saisonmatch kassierte, verabschiedeten die 1800 Fans die Linzer Cracks mit viel Beifall in die Kabine. Der EHC lieferte dem Titelanwärter einen aufopferungsvollen Kampf, der aber mit "nur" einem Punkt honoriert wurde. Die Entscheidung fiel 16,8 Sekunden vor Ende der Overtime, Angelo Miceli verwertete einen Rebound (65.).

Die Wings spielten mit Energie, führten dreimal, weil der Einser-Sturm mit Doppeltorschütze Andris Dzerins, Brian Lebler, dem Schützen des 3:2 (52.), und dem dreimaligen Assistgeber Dragan Umicevic blendend aufgelegt war. "Wir hätten den Sieg verdient gehabt, es ist frustrierend", ärgerte sich Coach Dan Ceman. Die nächste Chance gibt es am Sonntag (17.30 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) in Graz, die dortigen 99ers haben eine 3:9-Pleite in Znjomo (mit sieben Gegentoren im Schlussdrittel) zu verdauen.