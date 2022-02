Bevor sich Black-Wings-Kapitän Brian Lebler mit den Linzern auf die neue Saison vorbereitet, unternimmt er im Dress von Red Bull Salzburg noch einen Angriff auf den Meistertitel. In der Nacht auf gestern wurde der Wechsel des Flügelstürmers in letzter Minute vor dem Transferschluss fixiert. Es hat bis in die Nacht hinein gedauert, bis die Linzer die Freigabe für den Top-Torjäger erteilt haben.