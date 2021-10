Es war ein schwacher Trost für die Steinbach Black Wings, dass sie die rote Laterne in der ICE Hockey League an den HC Pustertal weitergereicht haben. Das Tabellenbild nach einem Viertel des Grunddurchgangs ist und bleibt unzufriedenstellend. Der EHC hat aktuell zehn Punkte Rückstand auf einen Fix-Play-off-Platz, in 13 Runden nur ein Match nach regulärer Spielzeit – gegen das Schlusslicht aus Bruneck (4:3) – gewonnen und zehn Partien verloren.