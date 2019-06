Erstes Liga-Heimspiel der Black Wings am 4. Oktober

Die Katze ist aus dem Sack, der Eishockey-Liga-Spielplan seit Kurzem offiziell. Nach dem Ausscheiden von Medvescak Zagreb wird die Saison 2019/20 mit elf Vereinen über die Bühne gehen, der Modus wurde leicht adaptiert. Die Meisterschaft beginnt am 13. September, die Black Wings werden erst am Sonntag, dem 15. September, zum ersten Mal im Einsatz sein. Und zwar in Szekesfehervar. Mit diesem Auftritt läuten die Linzer eine Serie von drei Auswärtsmatches ein. Ursprünglich war befürchtet worden, dass der EHC wegen der Umbauarbeiten an der Keine-Sorgen-EisArena sechsmal in Folge in der Fremde antreten würde müssen. Dieser Kelch geht an den Oberösterreichern vorüber. Die Liga kam ihnen entgegen und stimmte einer Verschiebung der Heimspiele gegen Villach (am Dienstag, dem 15. Oktober) und Graz (am Dienstag, dem 22. Oktober) zu.

Am 20. September gastieren sie in Salzburg, am 29. September bei Champion KAC. Heimvorteil genießen die Black Wings erstmals am Freitag, dem 4. Oktober. Dann kommt der HC Bozen Südtirol an die Untere Donaulände. Die letzte Grunddurchgangsrunde findet am 26. Jänner 2020 statt, anschließend wird abgerechnet. Die Top 5 (bisher waren es die Top 6) qualifizieren sich für die Pick Round, haben also ihre Play-off-Tickets in der Tasche. Mit niedrigeren Bonuspunkten (4-2-1-0-0 statt 6-4-2-1-0-0) geht es in der Folge um das Wahl- und Heimrecht im Viertelfinale.

Die unteren 6 kämpfen in der Quali-Runde ebenfalls mit aufgewerteten Bonuspunkten (8-6-4-2-1-0) um die restlichen drei Play-off-Tickets. Der Play-off-Modus (best of 7) bleibt unverändert.

Die Grunddurchgangsspiele des EHC Liwest Black Wings Linz

Sonntag, 15. September: Fehervar (auswärts)

Freitag, 20. September: Salzburg (auswärts)

Sonntag, 29. September: KAC (auswärts)

Freitag, 4. Oktober: Bozen (heim)

Sonntag, 6. Oktober: Dornbirn (auswärts)

Freitag, 11. Oktober: Fehervar (heim)

Sonntag, 13. Oktober: Znojmo (auswärts)

Dienstag, 15. Oktober: Villach (heim)

Freitag, 18. Oktober: Graz (auswärts)

Sonntag, 20. Oktober: KAC (heim)

Dienstag, 22. Oktober: Graz (heim)

Freitag, 25. Oktober: Wien (auswärts)

Sonntag, 27. Oktober: Innsbruck (heim)

Freitag, 1. November: Wien (heim)

Sonntag, 3. November: Salzburg (heim)

Nationalteam-Pause: 4. bis 11. November

Dienstag, 12. November: Znojmo (heim)

Freitag, 15. November: Innsbruck (auswärts)

Freitag, 22. November: Villach (auswärts)

Sonntag, 24. November: Dornbirn (heim)

Freitag, 29. November: Innsbruck (auswärts)

Sonntag, 1. Dezember: Bozen (auswärts)

Freitag, 6. Dezember: Dornbirn (heim)

Sonntag, 8. Dezember: Salzburg (auswärts)

Freitag, 13. Dezember: Bozen (heim)

Sonntag, 15. Dezember: KAC (auswärts)

Freitag, 20. Dezember: Graz (auswärts)

Sonntag, 22. Dezember: Villach (heim)

Donnerstag, 26. Dezember: Znojmo (heim)

Samstag, 28. Dezember: Wien (auswärts)

Montag, 30. Dezember: Fehervar (auswärts)

Mittwoch, 1. Jänner 2020: Znojmo (auswärts)

Freitag, 3. Jänner: Wien (heim)

Sonntag, 5. Jänner: Fehervar (heim)

Dienstag, 7. Jänner: Villach (auswärts)

Freitag, 10. Jänner: Innsbruck (heim)

Sonntag, 12. Jänner: Salzburg (heim)

Dienstag, 14. Jänner: Bozen (auswärts)

Sonntag, 19. Jänner: Graz (heim)

Freitag, 24. Jänner: Dornbirn (auswärts)

Sonntag, 26. Jänner: KAC (heim)

