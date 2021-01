Erster Sieg im dritten Anlauf?

Wie haben die Black Wings das 0:6-Debakel gegen Red Bull Salzburg und die Knieverletzung ihres Flügelstürmers Alexander Lahoda verkraftet? Das Schlusslicht der ICE Hockey League will heute in der Linz-AG-Eisarena ein anderes Gesicht zeigen und Innsbrucks "Haien" den Zahn ziehen.

"Wir waren gegen Salzburg nach der langen Videounterbrechung nicht bereit", sagte Black-Wings-Coach Dan Ceman: "Aber wenn wir immer so spielen wie in den ersten 38 Minuten, dann haben wir gegen die meisten Teams der Liga eine Chance." Die ersten beiden Partien gegen die offensiv starken Tiroler (112 Tore in 35 Partien) waren allerdings nicht von Erfolg gekrönt, auf ein 1:5 in Linz folgte ein 3:6 in Innsbruck.

