Erst Licht, dann Schatten für die Steel Wings

Mit den beiden Rückkehrern Marc-Andre Dorion und Julian Pusnik sowie dem kanadischen Neuzugang Geoff Kitt gingen die Linzer am Donnerstagabend ins Gastspiel beim KAC Future Team. Die Linzer starteten gut, am Ende des ersten Abschnitts stand ein Schussverhältnis von 4:13 aus Sicht der Gastgeber zu Buche. Tore blieben aber vorerst noch aus.

Eimantas Noreika traf aber früh im zweiten Abschnitt (23.) und stellte die Weichen für die Linzer vorerst auf Sieg. Klagenfurt glich die Partie aber durch Neal Unterluggauer (35.) aus. Im dritten Abschnitt traf Kilian Rappold in der 54. Minute zum 2:1 und zur Vorentscheidung in der Partie.

"Das erste Drittel spielten wir richtig gut, arbeiteten hart und gaben die Geschwindigkeit vor. Im zweiten Drittel traten wir nicht mehr so auf wie im ersten, verloren auch oft den Puck was uns schlussendlich ein Tor kostete.

Für das letzte Drittel wussten wir, wenn wir erneut so spielen würden wie im ersten, mit dem gleichen System, mit der gleichen Energie, können wir das Game gewinnen. So war es dann auch und wir gewannen verdient das Spiel", sagte Trainer Matej Hocevar nach der Partie in der Heidi-Horten-Arena.

Kalte Dusche in Cortina

Am Sonntagabend traten die Steinbach Steel Wings auswärts in Cortina an. Und der Tabellen-Fünfte ließ die Linzer nach dem Auswärtssieg in Klagenfurt gar nicht aufkommen. Nach nur 65 Sekunden traf Ronny De Zanna zum 1:0 für die Gastgeber. Eine kalte Dusche, von der sich die Linzer geschockt zeigten.

Im zweiten Abschnitt kamen die Gäste besser ins Spiel, erarbeiteten sich durchaus gute Möglichkeiten. Die Offensivbemühungen der Oberösterreicher wurden mit einem Powerplay-Treffer von Karlis Bucenieks (40.) kurz vor Ende des Mitteldrittels belohnt.

Nach dem Anpfiff zum dritten Abschnitt ging Cortina wieder in Führung. Francesco Adami traf (44.) zum 2:1 für die Gastgeber. Linz konnte nicht mehr zulegen und so blieb es beim knappen 2:1 für die Gastgeber. Das Resultat ging zwar letztlich in Ordnung, die Steel Wings wissen aber, dass eine Überraschung durchaus im Bereich des Möglichen gelegen wäre.

"Wir starteten ins erste Drittel nicht ganz so gut, bei zwei wirklich schlechten ersten Shifts. Danach haben wir uns wieder gefangen und fanden wieder in unser Spiel. Das zog sich auch übers zweite Drittel in dem wir sehr gut spielten, aber leider kein zweites Tor erzielen konnten. Im dritten Drittel hatten wir nicht wirklich Möglichkeiten ein Tor zu erzielen. Cortina kontrollierte das Spiel und hat die 3 Punkte verdient", resümierte Hocevar am Sonntagabend.