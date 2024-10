Entwarnung bei Linzer Goalie-Talent Oschgan: "Nur ein Krampf"

Einberufung in die Kampfmannschaft, als Backup in der höchsten schwedischen Liga und dann zwei Tage später sogar der erste Start im Tor der Växjö Lackers - und das ausgerechnet in der Champions Hockey League gegen Red Bull Salzburg. Es hätte eigentlich nicht besser laufen können für den 19-jährigen Linzer Benedikt Oschgan, der nach dem Aus der Steel Wings, die er als Einser-Goalie in die Saison führen hätte sollen, in der schwedischen U20-Liga untergekommen ist.