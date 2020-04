Entlassung macht den Weg für Perthaler frei

Am Donnerstag hat Black-Wings-Präsident Peter Freunschlag den Langzeit-Manager und Ex-Kapitän des Eishockeyklubs, Christian Perthaler, entlassen. Diese Entscheidung ist nachvollziehbar, weil sich Perthaler – seit 2001 beim EHC – am Ostermontag als Unterstützer des neu gegründeten "Eishockey-Vereins Linz" geoutet hatte. Er gehört also der Opposition an – und das seit gestern als Konsequenz der fristlosen Beendigung seines bisherigen Dienstverhältnisses in offizieller Funktion.

Perthaler und der renommierte Wirtschaftsanwalt Peter Vogl werden Geschäftsführer der zu gründenden GmbH des EHV Linz. Besagte "EHV Linz Eishockey GmbH" wird übrigens eine 100-Prozent-Tochter des neuen Vereins sein.

"Ich freue mich sehr, wieder mit Vollgas für den Eishockeysport in Linz und Oberösterreich zu arbeiten. Es liegen große Aufgaben vor uns, ich danke dem neuen Team für sein Vertrauen", sagte Perthaler. Der 51-jährige Wahl-Wilheringer und Vogl arbeiten jetzt akribisch den Vorgabenkatalog der höchsten Spielklasse (EBEL) ab, um die Lizenz für die Saison 2020/21 zu erwerben.

Die Vorzeichen dafür sind gut: Der Eishockey-Verein Linz, der fristgerecht (am 14. April) den Antrag auf Neuaufnahme in die EBEL abgegeben hat, wird wohl eine Heimstätte (die Linz-AG-EisArena) bekommen und auch den nötigen finanziellen Background haben, um das Projekt zu stemmen. Die Liste der Unterstützer wird immer länger. 45 Namen scheinen auf – darunter auch jener von Wilfrid Wetzl, einem ehemaligen Präsidenten der "Black Wings".

Hinter den Kulissen wird derzeit versucht, mit BW-Chef Freunschlag zu einer Lösung zu kommen. Als Vermittler zwischen den verhärteten Fronten haben sich u. a. die drei Fanclubs, die sich dem EHV Linz angeschlossen haben, angeboten.

Artikel von Alexander Zambarloukos Redakteur Sport a.zambarloukos@nachrichten.at