Entfesselte Linzer nach Rückstand in Rekordlaune

"Hier regiert der EHC", skandierten rund 300 begeisterte Schlachtenbummler, nachdem die Steinbach Black Wings den höchsten Sieg im Salzburger Volksgarten in der Eishockey-Klubgeschichte gefeiert hatten. Die Linzer fertigten den amtierenden Champion vor 3150 Zuschauern mit 6:2 (2:2, 1:0, 3:0) ab – und das, obwohl sie im Startdrittel zweimal in Rückstand geraten waren. Respekt vor dieser Leistung, vor diesem Aufbäumen, vor dieser Kaltschnäuzigkeit.

Das Wort "Ladehemmung" ist ab sofort aus dem Wortschatz gestrichen, Niklas Bretschneider (7., 52.), Stefan Gaffal (14.), der drei Scorerpunkte verbuchte, Brodi Stuart (37.), Raphael Wolf (42.) und Shawn St. Amant (47.) tobten sich im Stall des "Roten Bullen" fast nach Belieben aus. Die Black Wings überflügelten den Liga-Krösus, der am 4. November noch relativ ungefährdet 5:2 in Linz triumphiert hatte, in der Tabelle.

Der 3. Platz gefällt auch Chef-scout Rick Nasheim: "Es war ein gutes Match, obwohl beiden Teams einige Spieler gefehlt haben." Die Oberösterreicher vermissten neben den Langzeitverletzten Gerd Kragl und Alex Lahoda den norwegischen Regisseur Michael Haga, der nach einer Erkrankung noch nicht bei 100 Prozent ist.

Kein Grund, vor Ehrfurcht zu erstarren. Goalie Thomas Höneckl entpuppte sich gegen seinen Ex-Verein als sicherer Rückhalt, das Umschaltschaltspiel funktionierte blendend, selbst in Unterzahl ließ der EHC nichts anbrennen.

"Ich bin froh, wie wir uns mit Fortdauer gesteigert haben. Ich bin sehr happy über die drei Punkte", sagte Linz-Coach Philipp Lukas. "Für uns hat dieses Spiel Derbycharakter. Es ist aufregend, wenn einige Fanbusse mitfahren." (alex)