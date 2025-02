Endspielstimmung in Linz: Am Freitag darf bei den Black Wings nichts anbrennen

Die Steinbach Black Wings benötigen am Freitag (19.15 Uhr) in der 52. und letzten Grunddurchgangsrunde der ICE Hockey League gegen die Pioneers Vorarlberg einen einzigen Punkt – also ein Remis nach 60 Minuten –, um aus eigener Kraft einen Platz in den Top 6 und damit ein direktes Ticket für das Play-off-Viertelfinale zu fixieren.