LINZ. Einen besseren Lauf als die zuletzt dreimal en suite siegreichen Steinbach Black Wings hat in der ICE Hockey League nur Rekordmeister KAC, der sogar seine jüngsten vier Matches gewann und am Sonntag (17.30 Uhr) in Linz gastieren wird. Vor diesem heißen Tanz im oberen Tabellendrittel haben die Oberösterreicher aber schon heute (19.15 Uhr) Heimvorteil gegen Schlusslicht Pustertal. Endlich wieder.