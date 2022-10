Elf Punkte mehr als in der Vorsaison

Weil der HC Bozen den KAC mit 4:3 in die Knie gezwungen hat, stehen die Steinbach Black Wings Linz nicht mehr an der Tabellenspitze der ICE Hockey League. Das ist in dieser frühen Phase der Meisterschaft kein Beinbruch. Die Oberösterreicher, die immer wieder mit Ausfällen kämpfen, stehen deutlich besser da als erwartet.

23 Punkte aus zwölf Partien sind aller Ehren wert, im Vergleichszeitraum der grottenschlechten vergangenen Saison sprangen gerade einmal zehn Zähler heraus. Unter Neo-Coach Philipp Lukas weht ein frischer Wind, der die Black Wings auch durch die kommenden vier Matches – allesamt vor heimischem Publikum – tragen soll.

Zunächst tauchen am Mittwoch (17.30 Uhr) die auf dem vorletzten Platz stehenden Pioneers Vorarlberg in der Linz AG Eisarena auf, am Freitag (19.15 Uhr) kommt Tabellenschlusslicht Asiago an die Untere Donaulände, am 1. November (17.30 Uhr) Bozen und am 4. November (19.15 Uhr) Salzburg.

"Unsere Fans sind eine Wucht, sie helfen uns, an unsere Grenzen zu gehen und alles aus uns herauszuholen", zeigt sich der norwegische Stürmer Michael Haga, der voll eingeschlagen hat, begeistert. Der 30-Jährige ist mit 15 Scorerpunkten (fünf Tore, zehn Assists) die Nummer zwei in der Liga hinter Adam Helewka von den Innsbrucker "Haien".

Fast noch erfreulicher ist die Entwicklung von Stefan Gaffal, der mit sieben Volltreffern und fünf Vorlagen als Siebenter der einzige Österreicher unter den besten 24 ist. Lukas’ Vertrauen in den 25-jährigen Linzer, der schon mit 16 (bei den Black Wings) im Oberhaus debütiert hat, macht sich bezahlt. "In unserer Kabine herrscht eine unglaublich gute Atmosphäre, alle ziehen an einem Strang. Das imponiert mir", sagt Gaffal, der sechsmal en suite Scorerpunkte verbucht hat. Morgen wieder?