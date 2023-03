Eiskalt: Emilio Romig schoss die Black Wings zur Serienführung

Während Titelverteidiger Red Bull Salzburg nach dem in der 76. Minute herausgeschossenen 2:1-Erfolg nach Verlängerung über Fehervar bei einer 3:0-Führung in der Best-of-7-Serie nur noch ein Sieg vom Eishockey-Semifinale trennt, hängt Grunddurchgangssieger HC Bozen in den Seilen.

Das liegt an den Steinbach Black Wings, die höher fliegen, als es ihnen viele zugetraut haben. Gestern schafften die Linzer vor 3870 Augenzeugen in der vermeintlichen Festung Palaonda das Break. Der EHC führt nach dem 2:1-(1:0, 0:0, 1:1)-Sieg überraschend 2:1 und genießt am Dienstag (19.15 Uhr) Heimvorteil.

„Es war und bleibt ein harter Kampf, wir haben einen guten Job gemacht, jeder gibt alles, wir bringen Emotionen mit, das ist unsere Chance gegen diesen Kontrahenten, der wahrscheinlich mehr Qualität hat“, sagte Emilio Romig, der zum zweiten Mal in Folge Matchwinner auf Seiten der Wings war.

Am Freitag hatte der Stürmer aus Wien in der 53. Minute den 2:1-Endstand an der Unteren Donaulände fixiert, heute verbuchte Romig auf Südtiroler Eis die Volltreffer zum 1:0 (20.) – fünf Sekunden vor der ersten Drittelpause – und 2:0 (42.). Der 30-Jährige war nach einem Abpraller des nicht immer sicheren Bozen-Torhüters Sam Harvey blitzschnell zur Stelle. Wenn’s laft, dann laft’s.

Überragendes Unterzahlspiel

Das war ein echter Wirkungstreffer für die „Füchse“, die sich nicht mehr auf ihre Heimstärke verlassen dürfen. Die aufopferungsvoll kämpfenden und passsicheren Black Wings beendeten eine Negativserie von acht Niederlagen en suite in der Palaonda, der erste Erfolg seit 1. Dezember 2019 könnte in der Endabrechnung Goldes wert sein.

Denn jetzt steht Bozen gewaltig unter Druck – auch wenn jedes der bisherigen drei Play-off-Duelle auf des Messers Schneide stand. Der HCB hatte sich das Ganze vielleicht leichter vorgestellt, gestern verstrickte sich das mit 16 Nordamerikanern gespickte Team immer wieder in Eins-gegen-eins-Duelle.

Provokationen und Handgemenge waren Programm, Linz (ohne Daine Todd und Michael Haga) kassierte insgesamt 16 Strafminuten, war aber in Unterzahl überragend.

Nicht zuletzt deshalb, weil Wings-Goalie Rasmus Tirronen wieder blendend agierte und 37 Schüsse entschärfte. Nur beim Anschlusstreffer von Matt Frattin (56.) hatte der Finne Pech. Erstens verlor er kurz zuvor seinen Stock, zweitens landete der von der Bande kommende Puck via Tirronens Schulter im Netz. Das ist verkraftbar, wenn man gewinnt.

„Ich habe unser Spiel als sehr gut empfunden, langfristig sind die vielen Strafen aber kein gutes Rezept. Das müssen wir in den Griff bekommen“, sagte Coach Philipp Lukas im Gespräch mit OÖN-Redakteur Markus Prinz.

Alexander Zambarloukos

