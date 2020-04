Eishockey-Verein Linz gibt fristgerecht Antrag auf Aufnahme in die EBEL ab

Es ist viel Porzellan zerbrochen worden in dieser Linzer Eishockey-Krise, die mit einer turbulenten Vorstandssitzung beim EHC LIWEST Black Wings Linz am 16. März ihren Ausgang genommen hat. Die drei Vizepräsidenten Karl Egger, Peter Zauner und Peter Matausch distanzierten sich von Klubchef Peter Freunschlag und sind jetzt beim in der vergangenen Woche aus der Taufe gehobenen „Linzer Eishockey-Verein“ an Bord.

Dieser Klub hat heute fristgerecht einen Antrag auf Aufnahme in die höchste Spielklasse (derzeit noch Erste Bank Eishockeyliga) eingereicht. Nennschluss laut Paragraf 4 der Liga-Statuten ist der 15. April, heute schreiben wir den 14. April. „Dieses Schreiben ist bei uns eingetroffen“, sagte Liga-Geschäftsführer Christian Feichtinger: „Grundlage für die Aufnahme ist die Erfüllung der Vorgabenliste. Diese gilt es jetzt abzuarbeiten.“

Eine Entscheidung über die Aufnahme eines Vereins fällt in einer einzuberufenden außerordentlichen Generalversammlung, denkbar ist der 25. April, wobei in Zeiten der Corona-Pandemie gewisse Dinge (aufgrund eingeschränkter Kommunikationsmöglichkeiten) anders laufen können als sonst.

Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich

Für die Aufnahme eines Vereins, der sämtliche Voraussetzungen erfüllt hat, braucht es eine Zwei-Drittel-Mehrheit. Diese muss auch gegeben sein, wenn ein Ausschluss eines Klubs zur Debatte steht.

Der EHC LIWEST Black Wings, dem Freunschlag vorsteht, hat derzeit eine Lizenz für die EBEL-Saison 2020/21. Würden die rivalisierenden Lager stur bleiben und nicht zueinanderfinden, wäre die logische Konsequenz, dass dem EHC LIWEST Black Wings Linz die Lizenz entzogen würde, weil er seit heute ein wesentliches Kriterium nicht erfüllen kann. Der Verein hat ab 1. Mai keine Heimstätte mehr.

Es gibt keine Alternative zur Linz-AG-EisArena

Die heutige Erklärung der Linz AG mit Generaldirektor Erich Haider an der Spitze soll - so hört man aus Kreisen des EHC LIWEST Black Wings Linz - ein heftiger Schlag für Freunschlag gewesen sein. Mit diesem drastischen Schritt hatte er - zumindest so zügig - nicht gerechnet.

Die Linz AG hatte in einer Pressemitteilung erklärt, den am 30. April auslaufenden Pachtvertrag mit dem EHC LIWEST Black Wings Linz nicht zu verlängern. Will heißen: Der EHC muss in den kommenden zwei Wochen die Linz-AG-EisArena räumen.

Es gibt zwar auch andere Eishallen in Oberösterreich, aber keine einzige erfüllt die Kriterien der Erste Bank Eishockeyliga, die eine Kapazität von mindestens 3000 Zuschauern vorschreibt.

Der neue „Eishockey-Verein Linz“, dem die Linz-AG-EisArena zugesprochen werden würde, sitzt also auf dem längeren Ast. Dieser Umstand dürfte Freunschlag, der sich gestern noch als Kämpfer für seine Sache präsentiert hatte, jetzt richtig bewusst geworden sein.

„Es ist eine Herzensangelegenheit“

Weshalb es eine gewisse Hoffnung gibt, dass es vielleicht doch noch zu einer vernünftigen Lösung kommt. Liga-Geschäftsführer Christian Feichtinger, der einen ordentlichen Draht zu beiden Streitparteien hat, bietet sich in der Krise als Vermittler an.

„Es geht darum, dass es in Linz weiterhin Spitzen-Eishockey gibt. Ich plädiere für eine vernünftige Lösung. Ich bin zwar neutral, trotzdem ist es eine Herzensangelegenheit. Denn auch durch meine Adern fließt oberösterreichisches Blut.“ Feichtinger kommt aus Ebensee.

Artikel von Alexander Zambarloukos Redakteur Sport a.zambarloukos@nachrichten.at