Trauer um Ex-Black-Wings-Trainer Mike Zettel

Der 69-Jährige hatte 2021 bekannt gegeben, dass er an einem Gehirntumor litt. Nach anfänglichen Erfolgen in der Behandlung verschlechterte sich Anfang 2023 die Lage wieder. Laut diversen Medienberichten habe Zettel veranlasst, keine weiteren Operationen vornehmen zu lassen. Der Kanadier verstarb vergangenen Donnerstag im Kreise seiner Familie in seiner Heimat.

Mike Zettel verbrachte drei Jahre als Trainer in der österreichischen Eishockey-Bundesliga: Nach zweieinhalb Jahren (Sommer 2003 bis Herbst 2005) an der Bande der Graz 99ers übersiedelte er am 21 Februar 2006 nach Linz, wo er die Saison mit den Black Wings beendete. Unmittelbar davor war die Amtszeit von Kurt Harand in Linz zu Ende gegangen. Eine Qualifikation für die Playoffs gelang den Linzern nicht.

Nach einer Spielerkarriere in Deutschland und der Schweiz sowie 14 Spielen in der höchsten österreichischen Liga für den Wiener EV (1983) wechselte Zettel 1984/85 als Trainer in die Schweiz. Über Uzwil führte seine Reise unter anderem zum HC Forward Morges, Langenthal, Freiburg, Krefeld, Biel, Oberhause, Essen nach Graz und Linz. Nach einem Engagement in Chur arbeitete der Kanadier bis zuletzt im Nachwuchs-Eishockey.

