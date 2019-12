Eishockey: Linz-Stürmer Kalus erlitt Kreuzbandriss

Wie sich nun herausgestellt hat, hat der Tscheche am 6. Dezember einen Kreuzbandriss erlitten, nahm danach aber dennoch schmerzfrei am Training teil. Der Stürmer war im Sommer zu Linz gewechselt, brachte es in bisher 20 Saisoneinsätzen auf neun Tore und acht Assists.

„Es tut Marek und uns natürlich unglaublich weh, dass er diese Saison so beenden muss“, sagt Manager Christian Perthaler. „Er hatte einen sehr guten Start bei uns und sich perfekt ins Mannschaftsgefüge eingereiht. Wir wünschen ihm für die nächsten Wochen und Monate viel Kraft, alles Gute und vor allem eine schnelle und reibungslose Genesung, damit er so schnell wie möglich wieder aufs Eis zurückkehren kann.“

Bei den Graz 99ers bewahrheitete sich die Diagnose eines Oberschenkelbruchs bei Dwight King, erlitten am Sonntag beim 4:3-Sieg gegen Znojmo. Der zweifache Stanley-Cup-Sieger wurde noch am Matchtag operiert. Auch für ihn ist die Saison zu Ende.

