Eine perfekte Landung der Black Wings

Auch wenn die auf Rang elf einzementierten, dezimierten und sehr spät angereisten Pioneers Vorarlberg bei ihrer Abschiedsvorstellung in der Eishockey-Saison 2024/25 mehr Gegenwehr zeigten, als den meisten der 4865 Fans in der ausverkauften Linz-AG-Eisarena lieb war, so setzte sich doch der Favorit durch.

Die Steinbach Black Wings entschieden das allerletzte Grunddurchgangsmatch dank eines Doppelschlags von Graham Knott und Shawn St-Amant binnen neun Sekunden zum 3:1 (35.) mit 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) für sich. Um 21.21 Uhr war nicht nur das Play-off-Ticket gelöst, sondern auch das Viertelfinal-Heimrecht in der Tasche.

Während Titelverteidiger Salzburg die Ungarn aus Szkesfehervar mit einem 4:3-Sieg im direkten Duell noch unter den ominösen Strich und damit in die Qualifikation bugsierte, kletterten die Oberösterreicher sogar auf Platz vier.

Viertelfinalstart am 2. März

Damit ist klar, dass das Team um Kapitän Brian Lebler in der am 2. März beginnenden Best-of-7-Serie nicht auf einen Kontrahenten aus den Top 3 der Liga treffen kann. Der KAC, Salzburg und Bozen müssen sich mit anderen herumärgern.

Die Black Wings gehen jetzt in eine verdiente achttägige Pause, ihren Auftaktgegner aus der unteren Hälfte (Graz 99ers, Villacher SV, zwei Pre-Play-off-Gewinner) erfahren sie frühestens am Dienstag, spätestens am Freitag. Wer in der K.-o.-Phase auf die Linzer zukommen könnte, ist reine Spekulation und von den Top 3 abhängig. Denn sie haben das Gegner-Wahlrecht.

Mehr zum Thema Eishockey Im Eishockey-Unterhaus grassiert schon das Play-off-Fieber Die Sharks Gmunden und die Grizzlies Linz erfreuen sich großer Beliebtheit. Am Samstag wird bei den Heimspielen der Bär steppen Im Eishockey-Unterhaus grassiert schon das Play-off-Fieber

Wie auch immer: Der Run auf die Play-off-Karten für die ersten beiden Heimmatches der Black Wings (am 2. und 7. März) hat nach der finalen Sirene gegen Vorarlberg voll eingesetzt. Die Begeisterung ist riesig, die Halle wird wohl auch in der heißesten Phase, der fünften Jahreszeit, zum Bersten voll sein.

"Die Karten sind neu gemischt"

Dann muss der EHC, der im Vorjahr im Viertelfinale verdient an Salzburgs "Bullen" gescheitert ist, von der ersten Sekunde an hellwach sein. Gegen die Cracks aus dem Ländle war der Stotterstart der Nervosität geschuldet, dann nahm Knott – aktuell in Hochform – das Heft in die Hand.

Ein verwandelter Penaltyshot 34,3 Sekunden vor der ersten Pause (20.), ein Goal zum 2:1 (35.), ein Assist zum 3:1 (35.) – für den Kanadier hätte es kaum besser laufen können. Den Schlusspunkt setzte St-Amant (45.). Auf die zweite Sturmlinie war echt Verlass.

"Es war ein Job zu erledigen, das haben wir geschafft. Das ist erfreulich. Jetzt haben wir das Recht erobert, um den Titel zu spielen", sagte Linz-Trainer Lukas: "Die Karten sind neu gemischt, wir werden unser bestes Spiel brauchen."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. ICE Hockey League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.