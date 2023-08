Eine kurzfristige Rückkehr und ein Abgang bei den Black Wings

Das morgige Heimspiel der Steinbach Black Wings (Freitag, 19.15 Uhr) gegen den Vorjahresfinalisten der zweiten deutschen Eishockeyliga, den EC Bad Nauheim, stellt für einen verdienten Ex-Mitarbeiter der Linzer eine emotionale Rückkehr an die alte Wirkungsstätte dar. Wolfgang Janout war knapp 20 Jahre lang als Zeugwart die gute Seele in den Katakomben der Linz-AG-Eisarena und hat alle Höhen und Tiefen seit dem Bundesliga-Einstieg hautnah miterlebt. Kurz vor Weihnachten 2020 trennten sich die Wege. „Wolferl“ heuerte im deutschen Kurort Bad Nauheim an und schleift seither die Kufen des DEL2-Vizemeisters aus der 32.000-Einwohner-Stadt nördlich von Frankfurt. Mit Jordan Hickmott steht auch ein Ex-Spieler der Black Wings (zehn Spiele 2018) im Kader.

Die Hessen haben in den vergangenen Tagen ein Trainingslager in Ferlach absolviert und in einem Testspiel den Villacher SV mit 4:3 nach Overtime bezwungen. Das Spiel in Linz wird für Janout "ein Eishockeymatch wie jedes andere. Ich freue mich zwar, meine Schwester und den Schwager wieder zu sehen, die da sein werden, aber für die ganz großen Gefühle bin ich einfach zu alt."

"Sonst würde ich mit 60 im Rollstuhl sitzen"

Der eine kommt, ein anderer geht. Buschauffeur Robert Rammerstorfer (in Diensten der Firma Busreisen Lehner) muss die Black Wings jetzt nach 15 Jahren verlassen. Weil der Mühlviertler aufgrund seiner Körpergröße im Doppeldecker-Bus der Linzer nicht ergonomisch sitzen kann und sich seit der Vorsaison mit Rückenproblemen herumschlägt, pilotiert er künftig den einstöckigen Blau-Weiß-Bus. Die Fahrt zu Spiel 7 in der Vorsaison wird vorerst die letzte mit Lebler und Co gewesen sein. Bandscheibenvorfall unmittelbar danach inklusive. "Es tut schon ein bisschen weh, Abschied zu nehmen. Das Herz schmerzt. Aber schlussendlich hat mir mein Hausarzt empfohlen, nicht mehr dauerhaft mit dem zweistöckigen Bus zu fahren, sonst würde ich mit 60 womöglich im Rollstuhl sitzen. Und da geht die Gesundheit dann schon vor." Wobei laut "Roberto" nicht auszuschließen ist, dass nicht doch noch die eine oder andere Fahrt mit den Black Wings dazukommt.

Bei den Wings gönnt man morgen Shawn St-Amant, Graham Knott und Emilio Romig eine Pause. Die Steel-Wings-Spieler Mikael Saha, Kilian Rappold und Manuel Feldbaumer springen ein. Die Spieler der zweiten Sturmreihe haben sich statt des morgigen Spiels heute Zeit genommen, um mit der U11 der Steel Wings auf das Eis zu gehen. Auch Rasmus Tirronen im Tor erhält morgen eine Verschnaufpause, Thomas Höneckl wird im Tor beginnen.

