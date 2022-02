Wer zahlt am fleißigsten ein? Was kostet das Zu-Spät-Kommen? Und was ist eigentlich ein Money-Board? Wir haben nachgefragt. Das gesamte Gespräch mit Gerd Kragl hören Sie übrigens hier: OÖN: Wer zahlt denn bei euch am fleißigsten in die Mannschaftskasse ein? Gerd Kragl: Das ist schwer zu sagen. Gemessen an der Summe ist es vermutlich Brian Lebler. Das kommt daher, dass bei uns auch eingezahlt werden muss, wenn man einen Schläger mutwillig zerstört. Und wenn er sich ärgert, ist das schon