Black-Wings-Verzicht auf einen 5:0-Sieg

Die Steinbach Black Wings haben sich mit einem Teambuilding-Event auf dem Urfahraner Jahrmarkt – im Lederhosen- und blau-weißen Karohemden-Outfit – auf intensive Wochen in der ICE Hockey League eingestimmt. "Unser Start war nicht optimal, aber wir wissen um unsere Stärken. Wir haben ein super Klima in der Mannschaft", sagte Kapitän Brian Lebler nach zuletzt zwei Siegen in Serie (5:2 gegen Asiago und 3:2 nach Verlängerung in Innsbruck).