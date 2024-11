Ein "Königreich" für ein paar Tore

Während das Black-Wings-Quartett Niklas Würschl, Patrick Söllinger, Nico Feldner, Henrik Neubauer mit Österreichs Eishockey-Nationalteam in Landshut schwitzt, hat die Linzer Klubspitze Nägel mit Köpfen gemacht.

Die Entscheidung fiel nicht überraschend aus: Sportdirektor Philipp Lukas und Chefscout Rick Nasheim kamen zu dem Schluss, die Kurzzeitverträge mit dem slowenischen Toptorjäger Luka Maver (fünf Treffer, zwei Assists in zehn Partien) und Spielmacher Ken Ograjensek (ein Tor, vier Vorlagen in sieben Matches) bis zum Saisonende zu verlängern.

"Sie sind eine Bereicherung in einer komplexen Situation, in der wir uns aufgrund von Verletzungen befinden", sagte Lukas. Mit Stefan Gaffal (Rücken) und Brodi Stuart (Knie) ist noch nicht zeitnah zu rechnen, Emilio Romig (Schulter) verpasst voraussichtlich die komplette Saison.

Der 10. Tabellenplatz – sechs Punkte hinter den Top Sechs – liegt hinter den Linzer Ansprüchen, was auch dem mit Abstand schlechtesten Überzahlspiel der Liga (Ausbeute 7,9 Prozent) geschuldet ist. "Wir brauchen definitiv mehr Tore, mehr Zug zum Tor, das wissen wir", betonte Stürmer Feldner.

Dass das leichter gesagt als getan ist, bekam der Tiroler im rot-weiß-roten Teamtrikot zum Auftakt des Deutschland-Cups zu spüren. Beim 0:1 gegen die Slowakei fand keiner der 29 Schüsse der Österreicher den Weg ins Netz.

Keine Eiszeit für Söllinger

An Youngster Söllinger lag das nicht. Der 20-Jährige, der am 25. Oktober beim 5:4 der Black Wings in Villach sein allererstes Meisterschaftstor erzielt hatte, bekam von ÖEHV-Teamchef Roger Bader keine Eiszeit. Vielleicht ändert sich das am Samstag (11 Uhr, ORF Sport+), wenn Dänemark der Gegner sein wird. "Es erfüllt mich mit Stolz, bei diesem Lehrgang dabei zu sein. Ich werde alles geben, um mich aufzudrängen", sagte Söllinger.

Gegen die Slowakei ließen Benjamin Baumgartner (35.), Ali Wukovits (55.) und Vinzenz Rohrer (57.) Top-Chancen ungenützt, es wollte einfach nicht sein. "Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Schade, dass wir kein Tor erzielt haben. Wir hätten nicht verlieren müssen", berichtete Coach Bader.

Asiago in Zahlungsverzug

Die Null war auch Programm auf Kontoauszügen einiger Spieler von Asiago: Der italienische ICE-Verein soll bei der Überweisung von Gehältern im Verzug sein. "Es gibt keine finanziellen Schwierigkeiten. Wir als Organisation haben einige Zahlungen verspätet erhalten, das können wir belegen. Zudem hatten wir bis Mitte Oktober kein Heimspiel und demnach keine Ticketeinnahmen", kalmierte Asiago-Pressesprecher Edoardo Mantovani.

