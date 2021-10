Ein heißer Tanz in Graz

Einen herzlichen Empfang dürfen sich die Steinbach Black Wings am Sonntag (17.30 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) im Grazer "Bunker" nicht erwarten. Die Linzer Eishockeycracks treffen dort auf jene 99ers, die nach dem ersten von zwei Vorbereitungsmatches zwischen beiden Teams auf die Barrikaden gestiegen waren. Nach dem 5:4-Sieg am 25. August warfen die von Verletzungen gebeutelten Steirer den Wings eine überharte Gangart vor und drohten sogar, das Retourmatch zu boykottieren. Dazu kam es dann doch nicht. Die Linzer gewannen am 12. September 3:1. So ein Ergebnis würden sie auch morgen mit Handkuss nehmen.

"Es war nicht überhart, wir sind eben die Checks fertiggefahren. Kein Grund, sich aufzuregen", sagte Wings-Stürmer Emilio Romig, der sich nach einer Gehirnerschütterung für das gestrige Bozen-Spiel wieder fit meldete.