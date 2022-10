Ein Hauch von Finale

Normalerweise ertönt die österreichische Bundeshymne im Eishockey nur bei Länderspielen und in emotionalen Liga-Play-off-Finalserien. Anlässlich des Nationalfeiertags erhielt aber sogar das im Kalender als Spiel Nummer 89 geführte Grunddurchgangsmatch zwischen den Steinbach Black Wings und den Pioneers Vorarlberg eine staatstragende Note. Die meisten Cracks der Linzer lauschten beim Abspielen des "Land der Berge" andächtig, um anschließend lautstark zur Aufholjagd zu blasen. Allerdings ohne Erfolg.

Der EHC hatte zwar einen 0:2-Rückstand egalisiert, Tyler Sandhu verpasste den Oberöstereichern aber 122 Sekunden vor der Schlusssirene mit dem Treffer zum 2:3-(0:2, 2:0, 0:1)-Endstand den unerwarteten Fangschuss.

Das war gar nicht im Sinn der 2125 Fans, die nach Phasen des Dauerdrucks zu Recht auf ein Happy End in der ersten von vier Heimpartien in Folge gehofft hatten. Morgen (19.15 Uhr) sollte es klappen. Mit Asiago kommt nicht nur der zweite Liga-Einsteiger neben den Pioneers, sondern auch jenes Team, das am Tabellenende einzementiert ist.

Das gestrige 1:3 in Salzburg war die bereits neunte Niederlage der Italiener im elften Match. Kein Grund für die auf Rang drei abgerutschten Linzer, euphorisch zu werden. "Wir dürfen es uns nicht leisten, irgendjemanden zu unterschätzen", betonte Black-Wings-Coach Philipp Lukas, der in seinen Ansprachen und Analysen eine gesunde Balance pflegt: nach Niederlagen nie zu Tode betrübt, nach Siegen nicht überschwänglich.

Sein Team zeigte gegen das Ensemble um den vom Publikum herzlich empfangenen Ex-Linz-Stürmer Patrick Spannring Moral, es hätte sich bei einem Schussverhältnis von 31:17 Zählbares verdient. Danach sah es auch gegen Ende des zweiten Drittels, als der Knoten zu platzen schien, aus. Andreas Kristler traf nach einem herrlichen Pass von Marco Brucker in die Tiefe des Raums zum 1:2 (38.), 79 Sekunden später war Shawn St-Amant zur Stelle – 2:2 (40.). Mehr sollte nicht mehr herausspringen.