Ein Auftakt nach Maß für die Black Wings

Darauf lässt sich aufbauen. Es war zwar „nur“ das erste von insgesamt acht Vorbereitungsmatches auf die am 16. September gegen den Villacher SV beginnende Eishockey-Meisterschaft, das Ergebnis stimmt aber zuversichtlich. Die Steinbach Black Wings Linz, die in den vergangenen beiden Saisonen die Play-offs verpasst hatten, starteten unter Neo-Cheftrainer Philipp Lukas mit einem 6:0-(2:0, 3:0, 1:0)-Kantersieg über Olimpija Ljubljana, das ist jener slowenische Liga-Mitstreiter, der sich sogar für die Champions Hockey League qualifiziert hat.

Vor knapp 700 Fans in der Linz-AG-Eisarena trugen sich Andreas Kristler (1./pp), Stefan Gaffal (16.), Kapitän Brian Lebler (26./pp, 29./sh), Alexander Lahoda (34.) und Neuerwerbung Logan Roe (59.) in die Schützenliste ein. Sehr auffällig - weil antrittsschnell und sehr umsichtig agierend - präsentierte sich der norwegische Mittelstürmer Michael Haga. Julian Pusnik (rekonvaleszent) fehlte ebenso im Aufgebot wie Goalie Leon Sommer und Verteidiger Lorenz Lindner.

Die beiden Letztgenannten halten sich gerade in Edmonton auf, wo Österreichs U20-Nationalteam zum Auftakt der A-Weltmeisterschaft Deutschland 2:4 unterlegen war.

Die Black Wings sind noch auf der Suche nach einem Mittelstürmer, die Torhüterpositionen sind bezogen. Der Finne Rasmus Tirronen und sein Vertreter Thomas Höneckl (er absolvierte das Schlussdrittel) machten ihre Sache gegen Ljubljana hervorragend, das gibt Selbstvertrauen für die nächste harte Aufgabe.

Am Freitag in einer Woche (19 Uhr) wird kein Geringerer als der amtierende deutsche Meister Eisbären Berlin in der Halle an der Unteren Donaulände auftauchen.

Sehr zur Freude von Lebler, der nicht nur in Über- und Unterzahl traf, sondern auch dem anschließenden Penaltyschießen, das zu Übungszwecken ausgetragen wurde, seinen Stempel aufdrückte. Der Goalgetter war der Einzige, der im Shootout scorte.