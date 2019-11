Duell auf Augenhöhe: Black Wings empfangen VSV

Am Sonntag hatten sie spielfrei, heute empfangen die Black Wings im Nachtragsspiel der ersten Runde den VSV. Linz gegen Villach – das ist ein Duell der ersten Stunde. Gegen kein Team absolvierten die Oberösterreicher in 20 Jahren Bundesliga-Zugehörigkeit mehr Partien. Seit 17. Oktober 2000 kreuzten die Cracks der beiden Teams 152 Mal die Eishockeyschläger, um am heutigen Tag mit einer ausgeglichenen Bilanz (76:76 Siege) dazustehen.

Auch in der laufenden Saison agierten beide Teams auf Augenhöhe, obwohl sie bisher noch nicht aufeinandergetroffen sind. Aus jeweils 16 Spielen holten beide Mannschaften 27 Punkte, Villach hat die etwas bessere Tordifferenz.

Wiedersehen mit dem Ex-Klub

Das Duell mit den Adlern ist für Andreas Kristler, Valentin Leiler, Rick Schofield, Mario Altmann, Gerd Kragl und David Kickert auch ein Wiedersehen mit dem Ex-Klub. Auf der anderen Seite kehrt mit Patrick Spannring ein verdienter Ex-Spieler des EHC (402 Partien) zurück an die alte Wirkungsstätte. "Auf dem Papier hat Linz eine sehr starke Mannschaft, aber wir müssen uns auf die eigene Leistung konzentrieren", fordert Spannring.

Der letzte Villacher Sieg in Linz liegt schon zwei Jahre zurück. Geht es nach den Black Wings, die heute wieder mit den genesenen Mark McNeill und Gerd Kragl antreten, soll das auch so bleiben.

