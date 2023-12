Du sollst die Black Wings niemals abschreiben

Holiday on Ice – die Steinbach Black Wings gehen den Heiligen Abend sehr familiär und mit hohem Spaßfaktor an. Kein Wunder nach dem neunten Heimsieg in Folge, dem 3:2 nach Verlängerung gegen Spitzenreiter Fehervar. Zum Matchwinner avancierte US-Verteidiger Logan Roe, der die Scheibe nach exakt 62:20 Minuten zum umjubelten Endstand versenkte.

Das optionale Vormittagstraining am 24. Dezember wird zu einem Schaulaufen der Cracks im Beisein ihrer Partnerinnen und Kinder. So etwas stärkt den Zusammenhalt und gibt Kraft für die anstehenden Aufgaben. Am Dienstag, dem 26. Dezember (17.30 Uhr), steht die nächste Puckjagd auf dem Programm. Die "Haie" des HC Innsbruck schwimmen nach dem Rauswurf ihres Top-Legionärs Brady Shaw ("interne Vorfälle") ein bisschen zahnlos in die Linz-AG-Eisarena, wo am Freitag mit 4057 Fans der Besucher-Bestwert für diese Saison aufgestellt wurde.

Entsprechend stimmungsvoll ging es auf den Rängen zu. "Sieg, Sieg, Sieg" und "Hier regiert der EHC" skandierte der Anhang nach dem Happy End, das in dieser Form nicht mehr zu erwarten war. Denn Fehervar war mit sechs Erfolgen en suite und extrem breiter Brust angereist und hatte bis 76 Sekunden vor der vermeintlichen Schlusssirene 2:1 geführt.

Doch dann schlugen die Linzer, für die Kilian Rappold zwischenzeitlich zum 1:1 ausgeglichen hatte (36.), mit dem Mute der Verzweiflung zurück. Andreas Kristler traf mit einem Feldspieler mehr – weil Goalie Rasmus Tirronen sein Gehäuse bereits geräumt hatte – zum 2:2 (59.).

Das war dann auch verdient, detto der Extrapunkt, den eben Roe herausschoss. "Mit unseren Fans sind wir wirklich stark. Es war hart, aber wir haben nie aufgegeben", sagte Kristler, der sich mit seinen Kollegen im Weihnachts-Outfit auf den zweiten Tabellenplatz schob.

Auch gegen Innsbruck riecht es nach Punktezuwachs. Die Black Wings haben die bisherigen beiden Saisonduelle für sich entschieden – 3:2 nach Verlängerung auswärts und 3:0 daheim. In dieser Tonart darf es ruhig weitergehen.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

