Droht den Black Wings der Liga-Ausschluss?

In Kürze präsentieren Präsidentin Kristine Egger und „Vize“ Stefan Gintenreiter bei der Manager-Videokonferenz den Granden der Klubs und dem Präsidium der internationalen Eishockeyliga das Konzept des neu gegründeten Eishockey-Vereins Linz. Dann erfolgt die Abstimmung über die Aufnahme des EHV als Probemitglied, es braucht eine Zweidrittelmehrheit, also acht von elf Stimmen.

Ginge es nach rein objektiven Kriterien, müsste das Votum ganz klar für den EHV Linz ausfallen. Das Team um Egger, Gintenreiter, Peter Matausch, Peter Vogl, Christian Perthaler & Co. bringt alles mit, was es für eine gesunde Basis in dieser Meisterschaft braucht: jede Menge Sponsoren, ein stattliches Budget (4,5 Millionen Euro), eine voraussichtlich konkurrenzfähige Mannschaft, einen Hallenpachtvertrag etc.

Doch bei so einer Abstimmung fließen in der Regel persönliche Befindlichkeiten/Animositäten und eigene Interessen, die einen möglichen Blick über den Tellerrand versperren können, mitein. Der Vergleich mit der Politik hinkt nicht, vor der Wahl ist es ein Buhlen um die Gunst der Konkurrenz. Man rührt die Werbetrommel - für sich selber und gegen andere.

Was die vermeintlich beste Lösung für das österreichische Eishockey bzw. den Status der Liga ist, scheint nicht immer Priorität zu haben.

Eishockey-Experte gibt dem EHV Linz keine Chance

Bernd Freimüller, Eishockey-Experte und Liga-Insider, gibt dem EHV Linz in einem Tweet nicht den Funken einer Chance. Er schrieb am Dienstag: „Die einzige Frage bei der Liga-Abstimmung zum E(H)V Linz ist nicht, ob es für eine 2/3 Mehrheit reicht, sondern ob überhaupt ein Team für sie stimmt (Liga-Präsidium ausgenommen). Einziger Ausweg wäre wirklich eine Einigung am letzten Drücker ...“ Und zwar mit den von Peter Freunschlag geführten Linzer Black Wings.

Freunschlag wähnt sich als Opfer, der von seinen ehemaligen Vizepräsidenten Karl Egger, Peter Zauner und Matausch ausgehebelt werden sollte. „Ich habe mir nichts zuschulden kommen lassen“, sagte er und redete entsprechend auf andere Klubpräsidenten ein. Frei nach dem Motto: „So etwas kann euch auch passieren.“

Prozess am Landesgericht Linz

Ob Freunschlags Black Wings tatsächlich auf der sicheren Seite sind und der neue EHV Linz chancenlos ist, werden die nächsten Stunden zeigen. Ganz so eindeutig ist die Causa nicht. Denn ein heutiger Bericht der „Kleinen Zeitung“ bringt einen möglichen Liga-Ausschluss der Black Wings aufs Tableau.

Die OÖN zitieren: „Zusätzlichen Sprengstoff für diese richtungsweisende Liga-Sitzung samt Präsentation sowie Abstimmung mittels Umlaufbeschluss binnen 24 Stunden birgt allerdings ein anhängiges Gerichtsverfahren der Black Wings Linz. Wie Amalia Berger-Lehner, Sprecherin des Landesgerichts Linz, bestätigt, findet am 7. Juli 2020 im „Saal 416“ ein arbeitsgerichtliches Verfahren gegen die Black Wings Profis GmbH statt. Gut informierten Kreisen zufolge sollen Spieler wie Jeff Glass, Steve Oleksy und Troy Rutkowski sowie Trainer Tom Rowe ihre Gehälter nicht vollständig erhalten haben und zivilrechtlich klagen“.

Tom Rowe klagt 14.400 Euro netto ein

Laut OÖN-Informationen kann die Zahl der klagenden Akteure noch steigen. Weitere Akteure haben angekündigt, auf dem Prozessweg ihre Gagen einklagen zu wollen. Es geht um jene Ende April fällig gewesenen finalen Zahlungen aus der vergangenen Saison, bei Rowe soll sich die noch offene Summe auf 14.400 Euro netto (eingeklagt am 4. Mai) beziffern.

Manche Spieler wurden von Freunschlag vertröstet, er werde seinen Verpflichtungen nachkommen, wenn die Zahlung aus dem Corona-Hilfsfonds erfolgt sei. Diesbezüglich mahlen die Mühlen sehr langsam bzw. noch gar nicht.

Wie die „Kleine Zeitung“ schreibt, könnte dieser Prozess gegen die Black Wings „zu weitreichenden Konsequenzen führen. Laut Liga-Statuten (“Beendigung der Mitgliedschaft“, §5 Abs.3) sogar zu einem Ausschluss eines Klubs“. Denn bei wiederholt ausständigen Gehältern sowie arbeitsrechtlichen Verfehlungen sei ein solcher Ausschluss möglich, heißt es darin.

Artikel von Alexander Zambarloukos Redakteur Sport a.zambarloukos@nachrichten.at