Dritter Sieg in viertem Testspiel: Linz gewann gegen DEL2-Finalisten

Die Steinbach Black Wings haben vor 1381 Zuschauern den dritten Sieg im vierten Testspiel gefeiert. Die Linzer bezwangen den deutschen Zweitliga-Finalisten Bad Nauheim mit 5:0. Niklas Würschl (8.) und Sean Collins (16., nach Würschl-Schuss) erzielten dabei ihre Premierentreffer und brachten die Linzer in ersten Abschnitt mit 2:0 in Front. Dabei waren die Gäste aus Hessen frech in die Partie gestartet und klopften in der dritten Spielminute mit einem Stangentreffer an. Goalie Thomas Höneckl sollte an diesen Abend aber unbesiegt bleiben.

Stefan Gaffal erstmals seit 24. Jänner 2023 Bild: BWL / Reinhard Eisenbauer

Linz spielte auch ohne die an diesem Abend geschonte zweite Sturmreihe (Romig, Knott, St-Amant) flott und eroberte immer wieder Scheiben im gegnerischen Drittel oder der neutralen Zone. Während das zweite Drittel torlose endete, konnten die Black Wings im dritten Abschnitt davonziehen: Stefan Gaffal (47.), Brian Lebler (57.) und Nico Feldner (58.) trafen zum Endstand, der mit 5:0 etwas zu deutlich ausgefallen ist.

"Es war echt eine coole Partie. Es ist unglaublich schön, dass schon in der Vorbereitung so viele Fans in die Halle kommen und ich hoffe, dass es im Lauf der Saison immer mehr wird. Mit dem heutigen Spiel können wir durchaus zufrieden sein. Die ersten 40 Minuten haben wir uns vorgenommen, dass wir dominieren und das haben wir getan", sagte Torschütze Niklas Würschl.

Brian Lebler traf sehenswert zum 4:0 Bild: BWL / Reinhard Eisenbauer

Thomas Höneckl wurde zum Man of the Match gewählt. Der Goalie zur Partie: "Ich denke, wir haben heute ein solides Spiel abgeliefert. Was mich betrifft - es gibt immer etwas zu verbessern. Aber für mein erstes volles Spiel in dieser Saison war es schon okay. Wir haben über einen Großteil der Partie das Heft in der Hand gehabt. Und ein Shutout zu haben ist immer etwas besonderes - auch wenn das immer ein Verdienst des ganzen Teams ist und ein bisschen Glück dazu gehört."

Am Sonntag (15 Uhr) steigt der nächste Test in Landshut.

