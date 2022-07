Drei Legionäre für die Black Wings

"Wann gibt's wieder Transfer-News?", fragten viele Fans der Steinbach Black Wings auf den sozialen Kanälen in den vergangenen Tagen und Wochen. Seit Montag ging es dann Schlag auf Schlag. Am Montag präsentierten die Linzer den norwegischen Teamstürmer Michael Haga als Verstärkung im Angriff. Der 30-jährige hat knapp 350 Spiele in den beiden höchsten schwedischen Ligen in den Beinen und bisher 122-mal das Trikot der norwegischen Nationalmannschaft getragen. Zuletzt spielte Haga in der finnischen Liiga für Lukko.

"Michael ist ein Spieler, der über viele Jahre in den Top-Ligen Europas auf wirklich hohem Niveau performt hat. Dazu ist er ein echter Leader. Ich beobachte ihn schon lange und bin von seinen Qualitäten auf und abseits des Eises überzeugt. Ich bin sehr glücklich, dass wir ihn in der kommenden Saison im Team haben", sagt Headcoach Philipp Lukas über den Norweger. Der Center wird wohl die erste Sturmreihe besetzen und soll Kapitän Brian Lebler in Schussposition bringen.

Bild: BWL

Neuer Abwehrchef aus China

Apropos Brian Lebler: Am Freitagvormittag präsentierten die Black Wings einen Jugend-Weggefährten des Linzer Kapitäns als Neuzugang. Mit Victor Bartley konmmt ein NHL-erfahrener Spengler-Cup-Champion an die Untere Donaulände. In der Vita des 34-Jährigen stehen 125 Einsätze für Nashville und Montreal in der National Hockey League. Danach führte der Weg des Verteidigers über Örebro in der SHL zu den Kunlun Red Stars in die KHL. 2018 gewann der Kanadier mit chinesischem Pass den traditionsreichen Spengler-Cup mit Team Canada.

Philipp Lukas über den neuen Abwehrchef: "Victor hat seine gesamte Karriere auf einem extrem hohen Level gespielt. Mit seiner Erfahrung und Routine wird er mit Sicherheit eine tragende Rolle in unserem Team übernehmen können. Dazu ist er auch in den Special-Teams einsetzbar. Ich freue mich extrem auf die Zusammenarbeit."

Bild: BWL/Daniel Wolkerstorfer

Von den Steel Wings zu den Black Wings

Der dritte Neuzugang auf dem Import-Sektor kennt Linz bereits. Brodie Stuart ist ein junger kanadischer Stürmer, der in der abgelaufenen Saison für die Steel Wings auf Torjagd gegangen ist. In 41 Spielen gelangen dem 22-Jährigen 19 Treffer und 22 Vorlagen unter Trainer Philipp Lukas. Nun nimmt ihn sein Headcoach mit zu den Black Wings.

"Brodi ist ein Spieler, in dem noch enormes Entwicklungspotenzial schlummert. Nicht nur aufgrund der Leistungen im letzten Jahr hat er sich die Chance in der ICE Hockey League einfach verdient. Ganz besonders freut es mich aber, dass er unter Beweis gestellt hat, dass man sich durch gute Leistungen in der Alps Hockey League für höhere Aufgaben empfehlen kann", sagt Lukas.

Die Saisonvorbereitung kann starten, zumal auch die letzte noch frei gebliebene Spielmöglichkeit mit einem Testspiel gegen slowakischen Extraligisten Nove Zamky besetzt wurde.

Die Termine in der Saisonvorbereitung

Montag, 1. August, 17:30 Uhr: 1. Eistraining

Donnerstag, 11. August, 19:00 Uhr: Steinbach Black Wings Linz – HK SZ Olimpija

Freitag, 19. August, 19:00 Uhr: Steinbach Black Wings Linz – Eisbären Berlin

Sonntag, 21. August, 17:30 Uhr: HC Motor Ceske Budejovice – Steinbach Black Wings Linz

Freitag, 26. August, 19.30 Uhr: Straubing Tigers – Steinbach Black Wings Linz

Sonntag, 28. August, 17.30 Uhr: Steinbach Black Wings Linz – HC Motor Ceske Budejovice

Samstag, 3. September, 14:00 Uhr: Steinbach Black Wings Linz – HC Kralovy Vary (In Nürnberg).

Sonntag, 4. September: Finaltag beim BMW-Cup in Nürnberg

Freitag, 9. September, 19:00 Uhr: Steinbach Black Wings Linz – HC Nove Zamky

Der vorläufige Kader der Black Wings für die Saison 2022/23

Torhüter:

Rasmus Tirronen (FIN)

Thomas Höneckl (AUT)

Leon Sommer (AUT)

Verteidiger:

Gerd Kragl (AUT)

Ramon Schnetzer (AUT)

Raphael Wolf (AUT)

Martin Schumnig (AUT)

Logan Roe (USA)

Laurin Liesch (AUT/SUI)

Victor Bartley (CAN/CHN)

Stürmer:

Niklas Bretschneider (AUT)

Marco Brucker (AUT)

Stefan Gaffal (AUT)

Andreas Kristler (AUT)

Alexander Lahoda (AUT)

Brian Lebler (AUT/CAN)

Julian Pusnik (AUT)

Emilio Romig (AUT)

Dennis Sticha (AUT)

Kilian Rappold (AUT)

Shawn St-Amant (CAN)

Michael Haga (NOR)

Brodie Stuart (CAN)

Trainer:

Philipp Lukas (AUT)

Mark Szücs (AUT/CAN)

Jürgen Penker (AUT)

Ein Interview mit Präsident Peter Nader hören Sie im Eisbrecher-Podcast:

In der kommenden Woche folgt eine weitere Eisbrecher-Episode.