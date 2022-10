Dorion brachte die Black Wings zurück in die Spur

Der Erfolgslauf der Steinbach Black Wings geht in die Verlängerung. Die Linzer Eishockeycracks rangen mit einer finalen Energieleistung den HC Pustertal, der als Schlusslicht angereist war, mit 2:1 (0:0, 0:0, 2:1) nieder. Es war der vierte Sieg en suite, ein starkes Stück.

Schon der Start war verheißungsvoll gewesen, der EHC drückte die Italiener in die Defensive und erzwang nach nur 39 Sekunden das erste Überzahlspiel. Doch der Gegner stemmte sich dagegen, allen voran Torhüter Tomas Sholl, der drei Großchancen der Wings vereitelte. Emilio Romig (24.) und Michael Haga (33., 40.) waren insgesamt dreimal allein auf den Schlussmann zugefahren. Ohne Erfolg.

So etwas rächt sich, wenn auch auf unkonventionelle Art. Der gefoulte Olivier Archambault beförderte den Puck im Fallen aus extrem spitzem, ja geradezu unmöglichem Winkel über die Linie - 0:1 (45.). Die Scheibe wäre allerdings nicht rein gegangen, hätte sie der unglückliche Goalie Thomas Höneckl beim Abwehrversuch nicht (in Zeitlupe) über die eigene Linie befördert. Das ist bitter.

Eine beeindruckende Wende

Jetzt brauchte es eine Reaktion, die auch kommen sollte. Linz stürmte mit dem Mute der Verzweiflung und belohnte sich. Ausgerechnet Marc-Andre Dorion, der nur deshalb von den Steel Wings hochgezogen wurde, weil vier Mann (Goalie Tirronen, Todd, St-Amant, Lahoda) ausfielen, drehte nach 53:38 Minuten jubelnd ab.

Der Schlenzer des 35-jährigen Frankokanadiers, der schon 2012 sein erstes Match für die Black Wings bestritten hatte, landete im linken Kreuzeck. Da gab‘s nichts zu halten für Sholl, dem die Sicht verdeckt war.

Damit nicht genug. 57,9 Sekunden vor der Sirene und der drohenden Overtime schlug Stefan Gaffal, der Spezialist für späte Tore, zu. Der Linzer traf zum umjubelten 2:1. Schon vor einer Woche in Feldkirch hatte Gaffal den EHC zehn Sekunden vor dem vermeintlichen Ende in die Verlängerung gerettet. Bravo.

„Nur“ 1743 Fans in der Halle

Ziemlich überschaubar war die Kulisse in der Linz-AG-Eisarena: Nachdem beim Saisoneröffnungsmatch gegen Villach (2:1) 2500 Zuschauer gezählt worden waren und sich gegen Graz (0:4) 2100 eingefunden hatten, ließ sich diesmal die 2000er-Marke nicht knacken. „Nur“ 1743 Fans fanden sich bei diesem Duell mit dem Nachzügler aus Bruneck ein. Das ist doch verwunderlich, zumal die Black Wings mit drei Erfolgen en suite kräftig die Werbetrommel gerührt hatten.

Ein besonderes Duell für Schumnig

Am Sonntag (17.30 Uhr) sollten es dann wieder mehr werden. Begegnungen mit dem Rekordmeister KAC, der ausgeruht (weil heute spielfrei) an die Untere Donaulände kommen wird, sind an und für sich eine Zugnummer. „Ich brenne auf dieses Duell“, betonte Martin Schumnig (33), der insgesamt 30 Jahre mit 785 Pflichtspielen beim Rekordmeister aus Klagenfurt zubrachte.

Im Frühling wurde der Vertrag des Verteidigers nicht mehr verlängert. „Da hat es mir schon den Boden unter den Füßen weggerissen“, gestand Schumnig. „Es ist aber schön, dass eine neue Tür aufgegangen ist.“ Der Schlussstrich beim KAC war letztlich ein Glücksfall für die Linzer, bei denen Dorion wohl noch öfter zum Zug kommen wird. Verteidiger Daine Todd steht den Black Wings wegen einer Muskelblessur vier bis sechs Wochen nicht zur Verfügung.