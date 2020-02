Dieser Sieg gibt den Black Wings Luft zum Atmen

Beim Comeback von Mario Altmann und beim noch unauffälligen Debüt von Steve Oleksy (80 NHL-Matches), der das Trikot mit der Nummer 65 trägt und mit herzlichem Beifall von den 4550 Fans empfangen wurde, schlug der EHC Linz den HC Orli Znojmo 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).

Es war kein glanzvoller, aber hart erkämpfter und verdienter Sieg – der erste im fünften Saison-Kräftemessen mit den Tschechen und ein wichtiger noch dazu. Die Oberösterreicher segeln aktuell auf Viertelfinalkurs, ein Play-off-Ticket ist sieben Partien vor Ende der Qualifikationsrunde um fünf Punkte abgesichert. Das lag nicht zuletzt an den Torschützen des EHC, Andreas Kristler (14.) und Rick Schofield (35.).

Znojmo schob ordentlich Frust: Goalie Teemu Lassila attackierte Linz-Kapitän Brian Lebler mit dem Stock und mit dem linken Fanghandschuh und kassierte eine Spieldauerstrafe (56.). Das fällt dann in die Rubrik „Schlechte Verlierer“.

Zur Mittagsstund’ hatte Oleksy grünes Licht von Seiten des Verbandes bekommen, im Umkehrschluss verlangte das Punktesystem, nach dem Spieler bewertet werden, die (vorübergehende) Abmeldung eines anderen Akteurs.

Der vom Schicksal arg gebeutelte Slowake Juraj Valach, dessen Frau 2016 bei der Geburt von Zwillingen (ein Kind ist schwerst behindert) starb, hat im Moment kein Leiberl. Für den 31-Jährigen, der nach einem Seitenbandriss in der Vorbereitung nie richtig in die Gänge kam, ist das besonders hart. Es kann sich aber bis kommenden Montag, 23.59 Uhr, noch etwas an seinem Status ändern.

Erst dann muss der endgültige Kader für die finale Phase der Meisterschaft stehen. „Es kann so viel passieren, das haben wir selbst erfahren müssen. Unglaublich, wie viele Verletzte wir in dieser Saison schon hatten“, stöhnte Manager Christian Perthaler, der einen weiteren Neuzugang ausschloss.

Gestern fehlten Julian Pusnik, Daniel Woger und Mark McNeill, der eventuell am Sonntag (17.30 Uhr) im Heimspiel gegen Villach zurückkehren könnte. Die Kärntner entschieden übrigens das erste Match unter Neo-Coach Rob Daum, der die Black Wings 2012 zum Meistertitel geführt hatte, gegen Fehervar mit 5:2 für sich.

Artikel von Alexander Zambarloukos Redakteur Sport a.zambarloukos@nachrichten.at