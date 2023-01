Auch wenn der Stachel der jüngsten 1:4-Heimniederlage gegen Pustertals „Wölfe“ tief steckt, gibt es gute Nachrichten von den Steinbach Black Wings. Die Linzer haben jenen Mann, der sich am Sonntag wortwörtlich in die Herzen der Fans gekämpft hat, bis 2024 an sich binden können.