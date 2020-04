Diese Black-Wings-Krise ist ein Albtraum

Wenn mich nicht alles täuscht - man neigt dazu, in Zeiten von Corona das Gefühl für die Zeit zu verlieren -, ist heute Dienstag, der 7. April. Eishockey-Play-off-Finale Nummer zwei stünde, glaub ich, auf dem Programm. Hieße es Black Wings gegen Bozen, wäre das nach den zum Play-off-Start gezeigten Leistungen gar nicht so aus der Luft gegriffen. Die Grenzen wären offen, die Luft wäre rein, 4865 Fans würden in die Linz-AG-EisArena strömen und unermüdlich ihre „Helden“ anfeuern.

Dann erwachst du aus dem Traum und kommst drauf, es ist alles ganz anders. Ein tückisches Virus hat der Liga, die der Krise mit hohem Engagement zu trotzen versucht, ein jähes Ende bereitet. Demnächst wird das Team um Geschäftsführer Christian Feichtinger einen neuen Meisterschafts-Hauptsponsor und einen Free-TV-Partner, der nicht ORF heißen dürfte, sondern mit Rosa - diese Farbe steht hoffentlich für Zuversicht - kokettieren soll, aus dem Hut zaubern.

Derzeit ist nicht alles schlecht. Außer in Linz. Da ist es - wenn es um die derzeit mit hohem Stock und über die Anwälte geführte Puckjagd geht - furchtbar. Da brauchen wir gar nicht um den heißen Brei herumzureden, es ist eine Sch... situation. Ja, das mag sich jetzt nicht druckreif lesen, aber mir ist einfach danach. Verzeihung für diesen (unausgeschriebenen, aber sehr wohl ausgesprochenen) Kraftausdruck.

Der 16. März brachte das Fass zum Überlaufen

Die Fronten sind bezogen und verhärtet. An eine Annäherung ist nicht zu denken. Mittlerweile geht es längst nicht mehr um Christian Perthaler, jenen verdienten Langzeit-Manager, den Präsident Peter Freunschlag mit all seiner Macht (die beansprucht er als Obmann und Kassier des EHC Liwest Black Wings Linz für sich) degradieren wollte. Er hat seine drei Vizepräsidenten - Karl Egger, Peter Zauner und Peter Matausch - überstimmt und das Fass zum Überlaufen gebracht.

Das war am 16. März. 22 Tage später sprechen wir nicht nur über Personalien, sondern über einen ehemaligen Vorzeigeverein (das war auch ein Verdienst von Freunschlag), der in einem Flächenbrand unterzugehen droht. Im Moment gibt es nur Verlierer. Und das ist traurig.

Wir wollen die Black Wings nicht vor die Hunde gehen lassen

Wenn mir jetzt jemand sagt „Sei froh, dass du was zu schreiben hast, wo doch sportlich nichts passiert“, dann kann ich nur antworten: „Lieber schreibe ich gar nichts.“ Aber es muss sein.

Denn da besteht durchaus eine mediale Verpflichtung, etwas, das über zumindest zwei Jahrzehnte Massen begeistert hat und bis zur „Wiederauferstehung“ des aktuellen Fußball-Bundesliga-Spitzenreiters LASK Publikumsmagnet Nummer eins in Oberösterreich war, nicht einfach so vor die Hunde gehen zu lassen.

Natürlich könnte man es sich einfach machen und sich denken: Sollen sie sich befetzen und wenn nötig vor Gericht einen Sieger ermitteln, dann wird man schon sehen, was dabei rauskommt. Diese Sackgasse (wo man ohne Weitblick gegen eine Wand fährt) ist nichts für uns.

Ja, wir mischen uns ein. Ja, wir berichten. Teilweise ziemlich kritisch und scharf und - ja - auch so, dass sich Peter Freunschlag von den OÖN massiv attackiert fühlt. Das ist aus seiner Sicht absolut legitim und ganz normal. Seltsam wäre es, würde er das alles weglächeln.

„Black Wings neu“ - kann das funktionieren?

Die Situation belastet Freunschlag, auch wenn er gerade emsig bemüht ist, in einem Parallel-Universum, das so keine Aussicht auf Langfristigkeit haben kann, etwas Neues aufzubauen. Mit dem Meisterspieler der Saison 2011/12, Gregor Baumgartner, der es ihm angetan hat und mit der Lizenz zum Manager ausgestattet wurde.

Freunschlag hat eine Idee von „Black Wings neu“, wird sich aber schwer tun, Verbündete (außer aus seinem unmittelbaren Umfeld oder aus dem Kreis der sich Anbiedernden, die einen Job brauchen oder im Rampenlicht stehen wollen) zu gewinnen.

Freunschlag steht im Moment ziemlich isoliert da, die OÖN seien ein Störfaktor, Sponsoren für die „Black Wings neu“ aufzutreiben. Das mag schon stimmen. Mit dieser Außendarstellung würde es - erst recht in wirtschaftlich schwierigen Zeiten - verwundern, wenn sie ihm das Geld in den Rachen werfen.

„Sonst zerreißt es den Verein“

Ich habe keine Ahnung, was herauskommt, wenn irgendwann (freiwillig oder auf juristischen Nachdruck) die Bücher offen gelegt werden. Ich wünsche Peter Freunschlag, dass es kein böses Erwachen geben wird. Und das meine ich ehrlich, weil ich nicht nur den Präsidenten eines krisengeschüttelten Eishockeyvereins und einen Unternehmer sehe. Sondern immer auch einen Menschen. Und eine Familie, die die gesamte Causa mitnehmen muss.

Ich denke da etwa an Freunschlags Frau Andrea, die durch Verknüpfungen auf dem Papier (Rechnungsprüferin des Vereins, mit einem Anteil von 94 Prozent Gesellschafterin in der Marketing GmbH) in ein Schlamassel hineingezogen werden könnte. Oder an seine Kinder.

Sohn Stefan, Stürmer in Diensten der Black Wings und in der abgelaufenen Saison nach längerer Verletzungspause „nur“ in der zweiten Mannschaft in der Alps Hockey League im Einsatz, sollte aus der Sicht seines Vaters (er ist bei Gott nicht der Einzige, der so empfindet) große Eishockey-Karriere machen.

Und jetzt wären wir beim wahren Problem, das Freunschlag mit Perthaler, dem er kürzlich im OÖN-Interview vorwarf, dass die Mannschaft „immer teurer, aber schlechter wurde“, hat. Dem Wunsch des Präsidenten, den mittlerweile 23-jährigen Junior regelmäßig bei den „Großen“ einzubinden, wurde nicht stattgegeben. Hätte Perthaler das gemacht, wäre er ein ganz schlechter Manager. Hätte Tom Rowe diesen vehementen Ruf erhört, wäre er ein miserabler Trainer.

Sie haben es nicht getan und stehen deshalb auf der Abschussliste. Das ist kein Hirngespinst, versprochen. Schon vor einem Jahr, genauer gesagt am Tag vor der Saisonabschlussfeier (nach dem Ausscheiden im Viertelfinale), erfuhren die OÖN, dass Peter Freunschlag nach einer Debatte über die Einsatzzeiten seines Sohnes beabsichtige, alle Trainer rauszuwerfen. Konkret waren das Rowe sowie die Assistenten Mark Szücs und Jürgen Penker.

Als die OÖN damals Perthaler mit diesem Umstand konfrontierten, platzte es aus ihm höchst besorgt heraus: „Bitte schreibt das nicht. Weil wenn ihr das tut, zerreißt es den Verein.“ Wir haben es nicht getan. Rowe, Szücs und Penker blieben an Bord.

Es kann ein Signal sein

Jetzt, da wir mit einem Jahr Verspätung vor einem Scherbenhaufen stehen, tun wir es. Wir schreiben es. Wir wissen, dass wir damit Stefan Freunschlag keinen Gefallen tun. Aber es kann ein Signal für ihn sein, sich vielleicht einmal (wie schon früher in Zell am See probiert) bei einem anderen Klub hochzuarbeiten und - wenn er es schafft - irgendwann zu zeigen: Jetzt bin ich bereit für die Black Wings. Für diese Farben spielt man, weil man gut ist - und nicht, weil man der Präsidentensohn ist.

Grundsätzlich sind gebürtige und qualifizierte Oberösterreicher immer gern beim EHC gesehen - außer sie wollen selber nicht, weil man sie bei den Gehaltsverhandlungen vor den Kopf gestoßen hat.

Das Paket der Opposition garantiert den Fortbestand auf hohem Niveau

Doch das schweift zu weit vom Thema ab. Ja, wir beziehen Position. Für die Opposition um die Vizepräsidenten Egger, Zauner und Matausch, die selber Großsponsoren (KE KELIT, MOLIN, CBC-X) sind und weitere auf ihrer Seite haben. Wichtige wie Namens- und Hauptsponsor LIWEST und die Linz AG. Die Politik mit der Stadt Linz und dem Land Oberösterreich steht ebenfalls hinter dieser Gruppierung, die noch dazu den Support der drei Fanclubs haben. Und die Besucher sind das größte Kapital. Wer starke Zuschauerzahlen hat, ist auch für Sponsoren interessant. Auch nach diesem vielleicht reinigenden Gewitter. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.

Dieses Gesamtpaket mit dem Manager Perthaler und dem Trainer Rowe erscheint um Ecken vielversprechender als die Alternative. Und das liegt nicht nur am finanziellen Background, der wiederum Bedingung für eine schlagkräftige Mannschaft ist.

Einen Titel garantiert auch dieses Konstrukt nicht (wer kann das schon?), aber zumindest die Aussicht auf feine und stimmungsvolle Eishockeyfeste. Also dann, wenn wieder einmal gespielt werden kann ...

Artikel von Alexander Zambarloukos Redakteur Sport a.zambarloukos@nachrichten.at