Die Saison beginnt mit einer Absage

199 Tage nach dem coronabedingten Abbruch der Saison 2019/20 läutet heute die ICE Hockey League eine Spielzeit ein, deren Ausgang in jeder Hinsicht offen ist. Eigentlich hätten heute Neueinsteiger Bratislava Capitals um 17.30 Uhr das Eröffnungsmatch gegen Bozen bestreiten sollen. Doch daraus wird nichts.

Die Südtiroler, denen in einer Fan-Umfrage 21 Prozent den Titel zutrauen, können aufgrund positiver Covid-19-Tests nicht in die Slowakei reisen. Grünes Licht gibt es dafür für den ersten Auftritt der Black Wings 1992, die um 19.30 Uhr (Liveticker auf nachrichten.at und PULS 24) bei Rekordmeister KAC gastieren.

Die Eishockey-Community erwartet die Linzer nach den Turbulenzen im Frühling und einem Kaderumbruch (17 Spieler gingen, zwölf kamen) im Mittelfeld, nur sechs Prozent gaben den Meistertipp Black Wings ab. Macht nach Adam Riese Platz sechs in der Elfer-Liga. Der Anspruch von Neo-Trainer Pierre Beaulieu ist höher.

"Wir wollen von Beginn an unsere Tugenden auf das Eis bringen. Ich will schnelles Hockey sehen, alle müssen defensiv und offensiv für das Team arbeiten." Das braucht es auch in Klagenfurt, wo ausgerechnet jener 31-fache Champion wartet, der kurz davor stand, von den Black Wings im März aus den Play-offs geschossen zu werden. Am 10. März hatten sich die Linzer mit einer komfortablen 3:0-Führung im Rücken auf das vierte Duell mit dem KAC eingestimmt, dann zog die Liga die Notbremse und einen Schlussstrich wegen Corona.

Die Pandemie schwebt wie ein Damoklesschwert über der neuen Saison, für die etliche Notfallpläne in der Schublade liegen, wenn Matches nicht wie geplant über die Bühne gehen können. Eine Streichung der Zwischenrunde ist ebenso denkbar wie verkürzte Play-offs oder die Beendigung der Meisterschaft ohne internationale Beteiligung.

Alle Coronatests negativ

Das Regulativ sieht vor, dass eine Mannschaft "matchtauglich" ist, wenn sie zehn Feldspieler und einen Torhüter aufbieten kann. Von so einem Engpass kann bei den Wings im Moment keine Rede sein. Das Team um Kapitän Brian Lebler klettert nach der jüngsten zweiten negativen Corona-Testserie – die erste fand vor dem Trainingsauftakt im August statt – in Bestbesetzung in den Bus.

Chauffeur Robert Rammerstorfer tritt um 13 Uhr auf das Gaspedal, während der gut vierstündigen Fahrt ist Mund-Nasen-Schutz verpflichtend. Die Abstandsregeln lassen sich in der Luxuskutsche von Busreisen Lehner locker einhalten. Um 19.30 Uhr hat dann der Sport das Wort. Die Linzer wollen in Klagenfurt dort anknüpfen, wo sie am 8. März aufgehört haben. Damals gab’s einen 3:2-Sieg.

Interview mit Black-Wings-Stürmer Andrew Kozek, der 2019/20 noch für den KAC gespielt hat. Plus: Liveticker vom ersten Saisonmatch und eine Einschätzung der Konkurrenz auf nachrichten.at

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. EBEL Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.