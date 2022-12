Souveräne Black Wings

Graham Knott (vorne) eröffnete den Torreigen in der 8. Minute. Foto: BWL/Eisenbauer

Die Steinbach Black Wings haben auch das dritte Eishockey-Saisonduell mit Ljubljana für sich entschieden. Nach zwei engen Geschichten (3:2 n. P. und 5:4) war es im letzten Liga-Match vor dem Heiligen Abend eine glasklare Angelegenheit. Die Linzer behielten vor 2465 Zuschauern mit 5:1 (2:0, 2:0, 1:1) die Oberhand, was auch einigen Rückkehrern geschuldet war.

Zum Beispiel Niklas Bretschneider, der sich nach seinem Abstecher zum rot-weiß-roten Nationalteam für seine Aufstellung in der Einser-Formation bedankte und das Tor zum 3:0 (28.) beisteuerte. Die meisten Punkte des Abends gingen aber auf das Konto von Black-Wings-Topscorer Michael Haga, der sich nach zwei Auftritten in Norwegens Nationalmannschaft in der Vorwoche gleich drei Assists gutschreiben lassen durfte.

Nicht nur das gefiel Trainer Philipp Lukas. Sein Team ist schwer auszurechnen, das beweisen fünf verschiedene Torschützen. Neben Bretschneider trafen Graham Knott (8.), Brian Lebler (12.), Logan Roe (32.) und Shawn St-Amant (48.). Am 26. Dezember (17.30 Uhr) geht’s zuhause gegen den amtierenden Champion Salzburg, den die Linzer vorerst von Tabellenplatz vier verdrängt haben, weiter.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport

