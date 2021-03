So endet nun also der rund ein Jahr dauernde Machtkampf im Linzer Profi-Eishockey: Staatsanwälte ermitteln, Großsponsoren ziehen die Reißleine, Anwälte schreiben Honorarnoten. Die beiden Konfliktparteien – auf der einen Seite Peter Freunschlag und seine Steinbach Black Wings 1992, auf der anderen Seite der in einer Retorte gezüchtete und von wichtigen Ex-Black-Wings-Sponsoren gedüngte EHV Linz – sind einander in den vergangenen Monaten nichts schuldig geblieben.