Am Heiligen Abend 2020 war Dan Ceman als Eishockey-Cheftrainer der damals am Liga-Tabellenende einzementierten Steinbach Black Wings präsentiert worden, zu Allerheiligen 2021 endete die Amtszeit des 48-jährigen Kanadiers in Linz frühzeitig und ebenfalls auf dem letzten Platz.