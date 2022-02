Die Steinbach Black Wings haben in dieser Eishockeysaison erst zweimal zu Null gewonnen – am 6. November gegen Pustertal (1:0) und am Dienstag in Dornbirn (3:0), wo Goalie Thomas Höneckl mit zahlreichen "Saves" glänzte. In dieser Tonart darf es für das Schlusslicht heute (19.15 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) in Graz gegen die 99ers weitergehen.