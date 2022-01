In der oberösterreichischen Eishockeyszene ist etwas im Busch. Wie die OÖNachrichten erfuhren, trennen sich die Black Wings von General Manager Gregor Baumgartner. Der 42-jährige ehemalige Teamstürmer war am 9. April 2020 vom damaligen Klubchef Peter Freunschlag als Nachfolger von Christian Perthaler bestellt worden, seit dem Amtsamtritt des Wahl-Gallneukirchners, der bis August 2020 sogar ehrenamtlich gearbeitet hatte, hielt sich der sportliche Erfolg in Grenzen.