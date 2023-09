Die Black Wings sind gerüstet

Es kribbelt schon. Wenn die Steinbach Black Wings am Freitag (19.15 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) in Ljubljana in die ICE Hockey League 2023/24 starten, tun sie das mit einer geballten Ladung Selbstvertrauen. Die jüngsten beiden Testspiele gegen starke Vertreter aus der DEL geben Anlass zu Optimismus.

Der EHC, der zuvor in Nürnberg 3:2 nach Penaltyschießen triumphiert hatte, wiederholte dieses Ergebnis bei der Generalprobe "dahoam" gegen Straubing. Dabei präsentierte sich nicht nur Goalie Rasmus Tirronen in Hochform, sondern auch das Publikum.

1300 Fans peitschten die Linzer zum Sieg. Matchwinner im Shootout war Shawn St-Amant, der Nerven aus Drahtseilen hat. Die Wings hatten einen Auftakt nach Maß erwischt und durch Tore von Matt MacKenzie (4./pp2) und Graham Knott (10.) früh 2:0 geführt.

"Wir freuen uns, dass es losgeht. Wir alle sind heiß auf die neue Saison", sagte Stürmer Stefan Gaffal. Das erste Liga-Heimmatch steigt am kommenden Sonntag (17.30 Uhr, PULS 24 live) gegen den Villacher SV, Karten sind online unter tickets. blackwings.at erhältlich.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.