Die Black Wings rührten die Werbetrommel

Die Black Wings haben ihre treuen Eishockeyfans vor dem ersten Saison-Liga-Heimspiel am Freitag (19.15 Uhr) gegen Bozen richtig in Stimmung gebracht. Nach dem 5:4-Sieg in Salzburg schlugen die Linzer auch den zweiten Titel-Co-Favoriten. Der EHC setzte sich beim amtierenden Meister KAC mit 4:2 (2:0, 0:2, 2:0) durch. Entscheidend war das starke Powerplay, das der Mannschaft von Tom Rowe in der heißesten Phase der Partie Flügel verlieh. Während bei den "Rotjacken" David Fischer eine 2+2-Minuten-Zeitstrafe verbüßte, stellten Marek Kalus (47.) und Rick Schofield (48.) binnen 67 Sekunden von 2:2 auf 4:2.

Zuvor hatte Brian Lebler (1:0/10.) sein bereits 229. Liga-Tor für die Black Wings erzielt, besonders emotional war das 2:0 (13.) gewesen. Letzteres ging auf das Konto von Neuzugang Alex Cijan. Dessen Vater Tommy zählt zu den KAC-Ikonen, der ehemalige Teamstürmer spielte von 1979 bis 1997 (mit nur dreijähriger Unterbrechung) für die "Rotjacken" und holte mit ihnen neun von bis dato 31 Meistertiteln. Darauf konnte der Junior aber keine Rücksicht nehmen.

Alex Cijan arbeitet an seiner eigenen Karriere – und das sehr ordentlich. Der 25-Jährige war zweimal Champion mit Salzburg. Jetzt greift er mit den Black Wings an: "Wir können stolz sein, wir haben alles gegeben und defensiv super gearbeitet. Der Sieg war verdient", freute sich Cijan. (prinz)

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. EBEL Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.