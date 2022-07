Die Black Wings präsentieren sich heute ihren Fans

Vorbestellungen für die neuen Trikots der Eishockeycracks (Preis 75 Euro, für Dauerkartenbesitzer mit Frühbucherbonus um 45 Euro) sind bereits möglich. Coach Philipp Lukas und Kapitän Brian Lebler begrüßen 46 Tage vor dem Liga-Heimauftakt gegen den VSV in der Kabine zehn neue Spieler in der Stahlstadt: Goalie Rasmus Tirronen (Fin), Martin Schumnig, Logan Roe (USA), Victor Bartley (Can/Chn), Lorenz Lindner, Dennis Sticha, Kilian Rappold, Shawn St-Amant (Can), Michael Haga (Nor) und Brodi Stuart (Can). Ein Verteidiger und ein Stürmer sollen noch kommen.