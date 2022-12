Die Steinbach Black Wings haben mit den Graz 99ers, die ihnen in Runde zwei in der Linz-AG-Eis-arena mit 4:0 die bis dato höchste Eishockey-Saisonniederlage beibrachten, ein Hühnchen zu rupfen. Heute (19.15 Uhr) soll sich der Spieß an der Unteren Donaulände umdrehen – mit einem Schuss Feuer unter dem Hintern, wenn man so will. 15 Perchten der Urfahraner Beisl Teifl’n werden in der Halle ihr Unwesen treiben.