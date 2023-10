Die Black Wings nehmen Fahrt auf

Der Höhenflug der Steinbach Black Wings hält an: Die Linzer Eishockeycracks feierten mit dem 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) gegen Fehervar den dritten Sieg in Folge. Das war ganz nach dem Geschmack von Brian Lebler (8.), Logan Roe (36./pp2), Graham Knott (39./sh) und Emilio Romig (60./empty net), die sich in die Schützenliste eintrugen.

Den lautesten Beifall der 2379 Besucher erntete aber ein Tribünengast – nämlich Stürmer Stefan Gaffal, der nach einem Schädelbasisbruch rund drei Monate pausieren muss. Schön, dass er wieder zurück ist in der Linz-AG-Eisarena, wo übrigens Andreas Kristler vor Feuereifer strotzte. Der 33-Jährige wurde am Mittwoch erstmals Papa. Glückwunsch.

Nicht hundertprozentig happy war Goalie Rasmus Tirronen, den nur 230 Sekunden von seinem ersten Saison-Shutout (Match ohne Gegentor) trennten. Mit Ablauf einer Strafe von Niklas Bretschneider verkürzte Joshua Atkinson für die Ungarn auf 1:3 (57.). Doch den EHC sollte das nicht aus der Spur werfen, das letzte Wort hatte Romig.

Nico Feldner verbuchte zwei Assists, auf das Konto von Knott, der übrigens in Unterzahl einnetzte, gingen zwei weitere Scorerpunkte. Der Kanadier hält damit schon bei 13, nur Steven Owre (Pioneers Vorarlberg) und Peter Schneider (Salzburg) haben mehr - genauer gesagt 15.

Asiago schlug die Vienna Capitals 1:0, Innsbruck den KAC 4:1. Am Tabellenende steht der HC Bozen Südtirol, der in der abgelaufenen Saison bis in das Finale vorgestoßen ist.

Für die Black Wings geht es erst am Mittwoch (19.15 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) in Ljubljana weiter, weil das für Sonntag geplant gewesene Gastspiel bei den Graz 99ers wegen zahlreicher Krankheitsfälle bei den Steirern nicht stattfinden kann.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport

