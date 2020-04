Die Black Wings müssen die Linz-AG-EisArena verlassen

Dieser Schritt war zu erwarten. Der bisherige Club von Präsident Peter Freunschlag steht seit Dienstag ohne Spielstätte da. Hallen-Eigentümer Linz AG gab in einer Pressemitteilung bekannt, dass der per 30. April auslaufende Pachtvertrag nicht mehr verlängert wird und das Unternehmen das Sponsoring beendet. Die Presseaussendung des Hallenbetreibers Linz AG zum Nachlesen:

Die LINZ AG hat den Linzer Eishockey-Verein seit Jahren nach Kräften unterstützt und war auch stolz auf die Erfolge und vor allem auf den Zusammenhalt der Linzer Eishockey-Familie.

Die LINZ AG Eisarena war in der Regel annähernd ausverkauft. Das zeigt, wie tief verwurzelt der Eishockey-Sport in Linz und Oberösterreich ist. „Die Ereignisse der letzten Wochen haben uns an einen Punkt gebracht, an dem wir kein Vertrauen mehr in die aktuelle Führung haben. Ein Verein beruht auf einem Team und auf einer breiten Basis. Die Voraussetzungen dafür sehen wir nicht mehr als gegeben an“, erläutert LINZ AG-Generaldirektor DI Erich Haider die Position der LINZ AG.

Daher wird die LINZ AG, als Eigentümerin der LINZ AG Eisarena, den Pachtvertrag, der mit 30. April 2020 ausläuft, mit dem Verein „EHC LIWEST Black Wings Linz“ bzw. der „Black Wings Marketing GmbH“ nicht mehr verlängern.

Außerdem beendet die LINZ AG ihr Engagement als Sponsor. Selbstverständlich wird die LINZ AG Eisarena weiterhin dem Eishockeysport zur Verfügung stehen. Dies allerdings nur unter der Voraussetzung eines demokratischen Vereins, welcher auf einer breiten Basis aufgebaut ist und von einem Team getragen wird.“

Ende der Pressemitteilung

Anmerkung: Die Black Wings müssen also bis 30. April die Linz-AG-EisArena räumen und haben damit keine für die Erste Bank Eishockeyliga taugliche Heimstätte mehr. Diese ist aber Voraussetzung, um die Lizenz für die höchste Spielklasse zu behalten.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. EBEL Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.