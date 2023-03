Die Black Wings ließen sich die Butter vom Brot nehmen

"Willkommen in der Hölle von Linz, liebe Graz 99ers." Stadionsprecher Adrian Lukas hatte dem Kontrahenten aus der Steiermark – rotzfrech und übermotiviert – einen heißen Tanz versprochen. Gut zwei Stunden später war es dann ziemlich leise in der mit 2456 Fans nicht überragend besuchten Linz-AG-Eis-arena. Die Steinbach Black Wings haben das erste von maximal drei Pre-Play-off-Duellen an der Unteren Donaulände 2:4 (2:0, 0:3, 0:1) verloren. Damit können die Grazer bereits am Freitag