Die Black Wings krönten eine großartige Aufholjagd

„Heimspiel in Salzburg, wir singen Heimspiel in Salzburg ...“ Knapp 1000 Black-Wings-Fans hatten die Eisarena im Volksgarten in ein Tollhaus verwandelt und ihre Schlachtenbummlerfahrt nicht bereut. Die Linzer Eishockeycracks honorierten diese Treue gegen den so fulminant in die Saison gestarteten Titelfavoriten aus dem Red-Bull-Stall. Der EHC gewann 5:4 (1:1, 0:2, 3:1/1:0) nach Verlängerung, Brian Lebler krönte eine sehenswerte Aufholjagd mit dem entscheidenden Treffer (61.). „Wir haben zu viele Strafen kassiert, das hat Probleme verursacht. Aber wir haben nie aufgegeben. Es fühlt sich gut an“, sagte der Kapitän.

Nach dem zweiten Drittel hatte angesichts eines 1:3-Rückstands und eines Schussverhältnisses von 34:11 zu Gunsten der Salzburger kaum noch jemand einen Cent auf die Wings gesetzt. Doch unverhofft kommt oft.

Die Schützlinge von Tom Rowe befreiten sich aus der Umklammerung und glichen mit einem Doppelschlag zum 3:3 aus. Marek Kalus, der schon nach 59 Sekunden zum 1:0 getroffen hatte, war nach 41:34 Minuten zur Stelle. Der tschechische Neuzugang aus Znojmo verwertete ein ideales Zuspiel von Dragan Umicevic zum 2:3. 132 Sekunden später lenkte Dan DaSilva einen Schuss von Kapitän Brian Lebler sehenswert zum 3:3 (44.) in die Maschen. Und weil die Linzer gerade ihre beste Phase hatten, ließ Mark McNeill sogar das 4:3 (48.) im Powerplay folgen.

„Linz war hungrig und hat Qualität“, erläuterte Salzburg-Kapitän Thomas Raffl nach einem turbulenten und intensiven „Derby“, in dem Chad Kolarik den „Roten Bullen“ mit dem 4:4 (56.) noch einen Punkt rettete. Die Linzer haben ihre ersten beiden Zähler in der Tasche. Sehr zur Freude von Goalie David Kickert, der Schwerstarbeit verrichten musste: „Es war eine geile Partie. Ich bin sehr glücklich, dass wir sie noch gedreht haben.“

Am Sonntag in einer Woche wollen die Black Wings wieder glänzen. Dann wartet – wieder auswärts – Champion KAC, der am Freitag in Bozen 0:3 verlor.

Noch ein Favorit rutschte aus: Die Vienna Capitals unterlagen in Villach 1:2.

Artikel von Alexander Zambarloukos Redakteur Sport a.zambarloukos@nachrichten.at