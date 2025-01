Die Black Wings kletterten über den ominösen Strich: "Ich glaube, wir werden das schaffen"

"Extrem wichtig, ein kleiner Befreiungsschlag", atmete Black-Wings-Stürmer Nico Feldner nach dem 5:1-(1:1, 2:0, 2:0)-Erfolg im tabellarischen Eishockey-Nachbarschaftsduell mit dem Villacher SV vor 3913 Augenzeugen erleichtert auf. Die Linzer schoben sich in diesem pikanten Sechs-Punkte-Match an den Kärntnern vorbei und über den ominösen Strich, also in die Top Sechs, die sich direkt für die Play-offs qualifizieren.

"Ich glaube, dass wir das schaffen werden. Wir spielen ein sehr gutes, intensives Eishockey, können mit allen mithalten", sagte Peter Nader, der Chef der Oberösterreicher, die im Grunddurchgang noch zwölf Partien vor der Brust haben. Am Sonntag (15 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) reist der EHC zum amtierenden Champion RB Salzburg (gestern 2:1-Sieger in Ljubljana) – natürlich wieder mit vielen Schlachtenbummlern im Schlepptau.

Ob dann Andreas Kristler sein Comeback geben wird, ist offen. Der Stürmer wollte schon gegen den VSV zurückkehren, es war zu früh. Auch Niklas Bretschneider fehlte gegen die "Adler" wegen einer Oberkörperblessur.

Leblers Doppelpack binnen 46 Sekunden

Trotzdem erledigten die Wings ihren Job mit Bravour, was vor allem dem brillanten Überzahlspiel geschuldet war. Aus drei Powerplays resultierten drei Goals. 100 Prozent – Hut ab! "Es ist ein wesentlicher Schlüssel zum Erfolg, wenn die special teams funktionieren", betont Kapitän Brian Lebler, der den EHC mit einem Doppelschlag binnen 46 Sekunden zum 3:1 (31., 32.) auf die Siegerstraße beförderte. Der 36-jährige Toptorjäger der Liga hält bei bereits 22 Volltreffern.

Graham Knott hatte zuvor das 1:0 erzielt (16.), Shawn St-Amant legte das 4:1 (41.) nach, Brodi Stuart traf ins leere Netz zum 5:1 (60.). Das gefiel auch Emilio Romig auf der Tribüne. Der 32-Jährige hat wegen eines im Sommer erlittenen Sehnenrisses in der Schulter noch keine Partie in den Beinen. Die gesamte Saison will der Wiener im ORF-Interview aber nicht abhaken. Es gibt Hoffnung: "Der Heilungsprozess verläuft gut."

