Die Black Wings bissen sich an den "Haien" die Zähne aus

Die erhoffte Neujahrsrakete der Steinbach Black Wings war nur ein Strohfeuer: Den Linzer Eishockeycracks waren die Strapazen der vergangenen Tage anzumerken, sie brachten nicht jene Energie auf das Eis, die es braucht, um den Tabellenführer in die Knie zu zwingen. Innsbruck behielt vor 3315 Augenzeugen an der Unteren Donaulände mit 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) die Oberhand und feierte den vierten Sieg in Folge.

Der EHC blieb zum ersten Mal seit fünf Matches ohne Punktezuwachs, in den jüngsten vier Partien gelangen den Oberösterreichern nur fünf Tore. Eine gewisse Abschlussschwäche ist also nicht von der Hand zu weisen, obwohl die Gesamtausbeute in dieser Saison absolut zufriedenstellend ist. "Wir sind im Moment offensiv nicht so effizient, wie wir es sein sollten", sagt Black-Wings-Coach Philipp Lukas und spricht damit auch das Überzahlspiel an, das gegen die bissigen "Haie" aus Tirol zu wünschen übrig ließ.

Aus drei Powerplays sprang nichts Zählbares heraus. Im Gegenteil: Innsbruck gelang sogar ein Unterzahl-Treffer durch den Toptorjäger der Liga, Adam Helewka, zum 0:2 (26.). Das ist bitter.

Was man den Linzern unter der Regie von Lukas definitiv nicht vorwerfen kann, ist mangelnder Einsatz. Sie kämpfen – unabhängig vom Spielstand – bis zur letzten Sekunde. So auch heute. Als Logan Roe 92 Sekunden nach Beginn des Schlussdrittels auf 1:2 verkürzte (42.), ging ein Ruck durch Mannschaft und Kulisse. Doch auch darauf hatten die Tiroler eine Antwort: Senna Peeters stellte eiskalt auf 1:3 (50.).

Für die Black Wings geht es schon am Dienstag(19.15 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) im Salzburger Volksgarten gegen die "Roten Bullen", die den Villacher SV 3:1 bezwangen, weiter. Vielleicht ist dann erstmals der kürzlich engagierte kanadische Verteidiger Matt Murphy, der auf seine Spielgenehmigung wartet, an Bord.

Gegen den Abstieg

Österreichs U20-Nationalteam mit den drei Linz-Cracks Benedikt Oschgan, Patrick Söllinger und Lorenz Lindner muss in Halifax nach vier Niederlagen in vier WM-Gruppenspielen (Torverhältnis 2:35) in zwei nervenaufreibende Duelle gegen den Abstieg. Das erste Relegationsmatch gegen Lettland steigt heute. "Es tut weh, dass wir gegen Deutschland 2:4 verloren haben, denn wir hätten diese Partie auch gewinnen können. Wir müssen jetzt alle Kräfte mobilisieren", sagte Cheftrainer Kirk Furey.

Alexander Zambarloukos

